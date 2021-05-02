«فرانس برس»: حريق جديد يودي بحياة 16 مصابا بـ«كورونا» وممرضتين بمستشفي في الهند

عمال ينقلون اسطوانات أكسيجين مخصصة للاستخدام الطبي تمهيدا لتوزيعها على المستشفيات في مصنع قرب حيدر أباد في الهند، 23 أبريل 2021. (أ ف ب)

لقي 16 مريضا مصابا بـ«كوفيد-19»، وممرضتان حتفهم، السبت، في حريق في مستشفى في ولاية غوجرات الهندية، على ما ذكرت وسائل الإعلام الهندية، في حادثة جديدة بعد حرائق شهدتها مراكز طبية أخرى في البلاد التي تشهد موجة لانتشار الوباء تفوق طاقة قطاعها الصحي.

وفي المستشفى، الذي يتألف من أربعة طوابق في باروش في بولاية غوجرات الغربية، كان نحو خمسين مريضا يعالجون عندما اندلع الحريق في الساعة الواحدة (07.30 ت غ). وقد تم إخماد النيران، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال المسؤول في الشرطة المحلية لـ«فرانس برس» إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 18 شخصا هم «16 مريضا وممرضتان». وكانت وكالة «برس ترست» الهندية نقلت عن مسؤول محلي في الشرطة حصيلة تتحدث عن 12 قتيلا جميعهم من المرضى.

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وقال المسؤول في الشرطة المحلية إن «العناصر الأولى من التحقيق كشفت أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في وحدة العناية المركزة بالمستشفى».

حرائق متكررة في مستشفيات الهند

وأدى حريق في إحدى ضواحي مدينة بومباي في 23 أبريل إلى مقتل 13 مريضا مصابين بفيروس «كورونا». وبعد أيام لقي 22 شخصا مصرعهم في حريق آخر في ولاية ماهاراشترا أيضا. قبل ذلك توفي 22 مصابا بـ«كورونا» في مستشفى في الولاية نفسها بعدما قطعت إمدادات أجهزة التنفس بالأكسجين بسبب تسرب.

ويعاني نظام الرعاية الصحية في الهند من نقص في التمويل منذ فترة طويلة، بينما ادى انتشار وباء «كوفيد-19» أخيرا إلى نقص خطير في الأكسجين وأدوية وأسرة المستشفيات التي يموت أمامها مرضى في عدد من المناطق.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية أن أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس «كورونا» سجّلت خلال الساعات ال24 الماضية في البلاد، في رقم يشكل سابقة في العالم.

وقالت الوزارة إنه تم إحصاء 401 ألف و993 إصابة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي لهذه الحالات في الهند إلى أكثر من 19.1 مليونا. وبلغ عدد الوفيات 3523 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للذين أودى «كوفيد-19» بحياتهم إلى 211 ألفا و853 شخصا.