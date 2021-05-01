وفد أميركي رفيع يبدأ جولة في 4 بلدان عربية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 مايو 2021, 08:00 مساء
علم الولايات المتحدة الأميركية. (الإنترنت)

 أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، أن وفدا دبلوماسيا وأمنيا يبدأ اليوم جولة خارجية تشمل الإمارات والأردن ومصر والسعودية وتستمر حتى 7 مايو، لبحث عدد من القضايا الإقليمية.

4 عواصم
وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن «وفدا مشتركا يتألف من مستشار وزارة الخارجية الأميركي ديريك شوليت ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، وكذلك القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، سوف يسافر إلى الشرق الأوسط في الفترة من 1 إلى 7 مايو»، بحسب «روسيا اليوم»​​​.

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وأضاف البيان أن الوفد «سيزور أبو ظبي وعمّان والقاهرة والرياض، ويلتقي الوفد بكبار المسؤولين الحكوميين لتأكيد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين».

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