مواجهات واعتقالات في تظاهرات عيد العمال في باريس

مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين بمناسبة عيد العمال في باريس. (أ ف ب)

شارك آلاف الفرنسيين السبت في أنحاء متفرقة من البلاد في تظاهرات بمناسبة عيد العمال شهدت اشتباكات مع الشرطة التي اضطرت الى استخدام الغاز المسيل للدموع.

وأفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس أن متظاهرين من جماعة «الكتلة السوداء» اليسارية المتطرفة حاولوا عرقلة تظاهرة لنقابات عمالية في العاصمة الفرنسية حيث جرى اعتقال 34 شخصا، وفق «فرانس برس».

300 تظاهرة

وحطم بعض المتظاهرين نوافذ مصارف وأضرموا النيران في صناديق قمامة كما ألقوا مفرقعات على الشرطة التي ردت باطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل اللاسعة. وذكرت نقابة الاتحاد العمالي العام الفرنسية إنه تم التخطيط لتنظيم نحو 300 تظاهرة في عيد العمال في جميع أنحاء البلاد، وتوقعت السلطات مشاركة نحو 100 الف شخص فيها بالاجمال.

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وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بإنهاء حظر التجول الليلي الساري لمكافحة فيروس كورونا ووقف برنامج إصلاحات البطالة المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو الى جانب مطالب أخرى.

الكتلة السوداء

وفي معظم التظاهرات أمكن رؤية مشاركين من حركة «السترات الصفر» التي هزت ولاية ايمانويل ماكرون الرئاسية قبل عامين ثم تراجعت الى حد كبير. وألقت الشرطة القبض على خمسة أشخاص في مدينة ليون في جنوب شرق البلاد عقب مواجهات مع متظاهرين من «الكتلة السوداء» ايضا خلال تظاهرة اجتذبت نحو ثلاثة آلاف شخص على الرغم من هطول الأمطار.

وقالت متقاعدة مشاركة في تظاهرات عيد العمال عرفت عن نفسها باسم باتريسيا «هناك دوافع كثيرة تتراكم للقيام بثورة إدارة وباء كوفيد وما يسمى الإصلاحات التي ستقضي على القدرة المعيشية للناس وفقدان الباحثين عن عمل لإعاناتهم». وأضافت المرأة البالغة 66 عاما «نحن بحاجة للتعبير عن أنفسنا بالتأكيد».