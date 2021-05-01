مصر ترسل 30 طنا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى الهند للتصدي لفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 مايو 2021, 06:17 مساء
مساعدات طبية مصرية إلى الهند. (الإنترنت)

أعلنت  وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، إرسال 30 طنا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى دولة الهند لمساندتها في التصدي لوباء فيروس كورونا.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أنه «تم تجهيز تلك الشحنة، حيث تبلغ 300 أسطوانة أكسجين، 20 جهاز تنفس صناعي، 100 سرير طبي، 20 جهاز رسم قلب، 30 جهاز صدمات كهربائية، 50 مضخة محاليل، و50 سرنجة محاليل».

-  عدد قياسي جديد من الإصابات بفيروس كورونا في الهند.. 400 ألف حالة خلال 24 ساعة

وأشار مجاهد إلى أنه سيتم إرسال تلك الشحنة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية لدعم دولة الهند خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا بعد انتشار الوباء وزيادة عدد الإصابات والوفيات.

وأكد مجاهد «حرص مصر على مساعدة دول العالم وقت الأزمات في إطار دورها الريادي، حيث أرسلت مصر مساعدات طبية ووقائية لكل من دولة الصين ودولة إيطاليا في بداية جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إرسال المساعدات لعدد من الدول العربية والأفريقية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيارة مغطاة بالذهب من «تيسلا»
سيارات
زوران يترقب مصيره قبل تصفيات المونديال
رياضة محلية
كيسنجر يحذر من مخاطر التوتر بين الولايات المتحدة والصين
دولى
3 أزمات ضربت «الأهلي بنغازي» قبل وداع الكونفدرالية
رياضة محلية
الزهراء لنقي: الانتهاء من صياغة القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
جريمة مروعة.. ملثمان يقتلان شقيقهما وزوجته وطفليهما قبل الإفطار في كاباو
ليبيا
السفارة الأميركية: إعادة فتح الطريق الساحلي خطوة أساسية لـ«التنفيذ الكامل» ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
الدبيبة خلال جولة بشركة الكهرباء: ملف انقطاع التيار أمام النائب العام.. وربط ...
ليبيا
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي يمتهن التشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل
ليبيا
دراما النصف الأول.. إنتاج ضخم لأعمال دون المستوى
ثقافة وفن
في العدد 284: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف مرتزقة ليبيا.. والاقتصاد يتعافى
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

185 هدفا.. وعقوبات مالية بالآلاف وإيقافات في الدوري الليبي الممتاز