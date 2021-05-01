العاصمة الهندية تمدد تدابير العزل ضد «كوفيد-19» أسبوعا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 مايو 2021, 03:06 مساء
مرضى كورونا يتشاركون السرير في أحد مستشفيات في نيودلهي. (الإنترنت)

مددت العاصمة الهندية الإغلاق الذي تفرضه لاحتواء «كوفيد» لمدة أسبوع، وفق ما أعلن رئيس وزراء المدينة السبت.

وأفاد أرفيند كيجريوال على «تويتر»: «تم تمديد الإغلاق في نيودلهي لمدة أسبوع». وكان من المفترض أن تنقضي مهلة الإغلاق الحالي الإثنين لكن عدد الإصابات يرتفع بشكل متسارع في المدينة التي تعد 20 مليون نسمة، وفق «فرانس برس».

ووفقًا للأرقام التي نشرتها وزارة الصحة، السبت، سجلت نيودلهي 27 ألف حالة جديدة و375 وفاة. ويشتبه الخبراء في أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير مع تسجيل معدل إصابة بـ33%. وامتلأت كافة الأسرة في مستشفيات المدينة وتعاني من نقص في الأدوية والأكسجين ما يعني أن المرضى كانوا يتوفون في الخارج دون تلقي العلاج.

وامتلأت مدافن نيودلهي بالضحايا وباتت محارق الجثث تعمل على مدار الساعة، مستخدمة حتى في مواقف السيارات. وسجلت الهند السبت أكثر من 400 ألف حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية. وفي أبريل سجلت البلاد سبعة ملايين إصابة جديدة بـ«كوفيد-19». وكان يفترض أن ينتهي الإغلاق الحالي، الإثنين، لكن عدد الإصابات يرتفع بشكل متسارع في المدينة التي تعد 20 مليون نسمة.

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