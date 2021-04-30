الاتحاد الأوروبي: نحتفظ «بحق الرد» على العقوبات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أبريل 2021, 09:54 مساء
علم الاتحاد الأوروبي، (أرشيفية: الإنترنت)

ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بالقرار «غير المقبول» و«غير المبرر» للسلطات الروسية بمعاقبة ثمانية أوروبيين، بينهم رئيس البرلمان ومفوض، متحدثا عن «إجراءات مناسبة» ردا على هذه العقوبات.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث الرئيسية للاتحاد، في بيان مشترك، أن «الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة ردا على قرار السلطات الروسية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الخارجية الروسية فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أوروبيين، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، «ردا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في مارس»، ضمن توتر جديد بين موسكو والغرب.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن «الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية»، موضحة أنها منعت ثمانية مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دباير (الحلقة 3)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 17)
فيديو
لمسة وفاء - مفتاح بن حامد (الحلقة 17)
فيديو
قرعة أبطال أفريقيا: الأهلي المصري في موقعة نارية ضد صن داونز.. ومواجهة عربية ...
رياضة عالمية
دراما النصف الأول.. إنتاج ضخم لأعمال دون المستوى
ثقافة وفن
«أسترازينيكا» تضاعف أرباحها الصافية في الربع الأول من 2021
اقتصاد
في العدد 284: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف مرتزقة ليبيا.. والاقتصاد يتعافى
ليبيا
دباير (الحلقة 2)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 16)
فيديو
لمسة وفاء - نوري عبدالله «نوريتا» (الحلقة 16)
فيديو
انتهاء موسم كارفخال مع ريال مدريد
رياضة عالمية
دوري أبطال أوروبا يحسم مستقبل ديبالا مع يوفنتوس
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «تويوتا لاند كروزر 2022»