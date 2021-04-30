الاتحاد الأوروبي: نحتفظ «بحق الرد» على العقوبات الروسية

علم الاتحاد الأوروبي، (أرشيفية: الإنترنت)

ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بالقرار «غير المقبول» و«غير المبرر» للسلطات الروسية بمعاقبة ثمانية أوروبيين، بينهم رئيس البرلمان ومفوض، متحدثا عن «إجراءات مناسبة» ردا على هذه العقوبات.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث الرئيسية للاتحاد، في بيان مشترك، أن «الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة ردا على قرار السلطات الروسية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الخارجية الروسية فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أوروبيين، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، «ردا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في مارس»، ضمن توتر جديد بين موسكو والغرب.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن «الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية»، موضحة أنها منعت ثمانية مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي.