بوتين يشجع الشركات الفرنسية على مواصلة العمل في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أبريل 2021, 12:28 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أ ف ب)

توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أصحاب المؤسسات الفرنسية الكبرى الناشطة في روسيا ودعاهم إلى مواصلة استثماراتهم في بلاده، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال بوتين لدى بدء الاجتماع عبر دائرة الفيديو: «تبقى فرنسا أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لروسيا، وهي تحتل مركزا متميزا بين دول الاتحاد الأوروبي لكن ليس المركز الذي تستحق».

وقال إن فرنسا هي السادسة في روسيا لناحية حجم الاستثمارات المباشرة المتراكمة والخامسة من حيث المبادلات التجارية. وتراجعت المبادلات التجارية بـ14% في 2020 على سنة إلى 13 مليار دولار.

كما أوضح أن الاستثمارات الفرنسية في روسيا تصل إلى 17 مليار دولار في حين لا تتجاوز الاستثمارات الروسية في فرنسا ثلاثة مليارات دولار.

وأضاف: «أعتقد أنه كان من الممكن أن تكون أكثر من ذلك إذا تعامل المنظمون الفرنسيون والسلطات الحكومية مع الشركات الروسية بنفس الطريقة التي تتعامل بها روسيا مع رجال الأعمال الفرنسيين».

وهذا الاجتماع الذي عقد ثلاث مرات حضوريا منذ 2016 في موسكو، ترأسه بشكل مشترك باتريك بوياني، رئيس شركة «توتال» التي لديها أنشطة مهمة جدا في روسيا، لا سيما في مجال الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراما النصف الأول.. إنتاج ضخم لأعمال دون المستوى
ثقافة وفن
«أسترازينيكا» تضاعف أرباحها الصافية في الربع الأول من 2021
اقتصاد
دباير (الحلقة 2)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 16)
فيديو
لمسة وفاء - نوري عبدالله «نوريتا» (الحلقة 16)
فيديو
انتهاء موسم كارفخال مع ريال مدريد
رياضة عالمية
دوري أبطال أوروبا يحسم مستقبل ديبالا مع يوفنتوس
رياضة محلية
مداهمة شقة رودي جولياني محامي ترامب السابق في نيويورك
دولى
أميركا ترد على اتهام «إسرائيل» باتباع سياسة «الفصل العنصري» ضد الفلسطينيين
عربى
مانشستر سيتي يحسم موقعة «حديقة الأمراء» ضد سان جيرمان في نصف نهائي الأبطال
رياضة عالمية
اتحاد الكرة يحدد موعد قمة النصر والأهلي بنغازي في الدوري الممتاز
رياضة محلية
الجمعية العمومية تختار المستشار عبدالله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف أصبحت أسطورة «هوندا» أكثر جاذبية؟