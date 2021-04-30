ارتفاع حصيلة ضحايا قرغيزستان في الاشتباك الحدودي مع طاجيكستان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أبريل 2021, 10:16 صباحا

أعلنت قيرغيزستان، الجمعة، أن الاشتباك الحدودي الذي دار، الخميس، بين قواتها والقوات الطاجيكية أسفر عن سقوط 13 قتيلا في الجانب القرغيزي، في أسوأ مواجهة عسكرية بين البلدين الواقعين في آسيا الوسطى، اللذين يتنازعان السيطرة على أراض حدودية واسعة.

وقالت وزارة الصحة في بشكيك في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن حصيلة الخسائر البشرية في الجانب القرغيزي بلغت 134 شخصا، «بينهم 13 قتيلا»، مشيرة إلى أن اثنين من الجرحى حالتهما خطرة.

وتوصل البلدان، الخميس، إلى هدنة أنهت تبادل إطلاق النار الذي اندلع بين قواتهما حول جيب فوروخ الطاجيكي في قيرغيزستان، وهي منطقة تشهد توترا على خلفية قضايا تتعلق بالوصول إلى المياه بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين الفقيرتين.

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