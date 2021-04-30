«فرانس برس»: 150 مليون إصابة بـ«كورونا» في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أبريل 2021, 09:27 صباحا
جلسة إعادة تأهيل في مستشفى إيزابيل لمرضى أصيبوا بكوفيد-19، 19 أبريل 2021. (أ ف ب)

أُحصيت أكثر من 150 مليون حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في جميع أنحاء العالم، بينما يبلغ عدد الإصابات اليومية الجديدة مستويات غير مسبوقة منذ بداية وباء «كوفيد-19»، حسب إحصاء لوكالة «فرانس برس» استنادا إلى أرقام رسمية صدرت حتى الساعة 04.20 ت.غ، الجمعة.

وأعلن رسميا عن 150 مليونا و337 ألفا و583 إصابة في العالم منذ اكتشاف الفيروس في الصين في ديسمبر 2019، بما في ذلك ستة ملايين إصابة سجلت خلال أسبوع واحد في عدد عززه تفاقم انتشار الفيروس في الهند، حيث أصيب 2.5 مليون شخص بالفيروس في الأيام السبعة الماضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دباير (الحلقة 2)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 16)
فيديو
لمسة وفاء - نوري عبدالله «نوريتا» (الحلقة 16)
فيديو
انتهاء موسم كارفخال مع ريال مدريد
رياضة عالمية
دوري أبطال أوروبا يحسم مستقبل ديبالا مع يوفنتوس
رياضة محلية
مداهمة شقة رودي جولياني محامي ترامب السابق في نيويورك
دولى
أميركا ترد على اتهام «إسرائيل» باتباع سياسة «الفصل العنصري» ضد الفلسطينيين
عربى
مانشستر سيتي يحسم موقعة «حديقة الأمراء» ضد سان جيرمان في نصف نهائي الأبطال
رياضة عالمية
اتحاد الكرة يحدد موعد قمة النصر والأهلي بنغازي في الدوري الممتاز
رياضة محلية
الجمعية العمومية تختار المستشار عبدالله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا
ليبيا
«فيفا» يعلن مواعيد مباريات المنتخب الوطني حال تأهله لكأس العرب 2021
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - حكومة الدبيبة و«سم الخياط»
كاريكاتير
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا الهاجس يؤرق الناجين من «كورونا»