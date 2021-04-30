«فرانس برس»: 150 مليون إصابة بـ«كورونا» في العالم

جلسة إعادة تأهيل في مستشفى إيزابيل لمرضى أصيبوا بكوفيد-19، 19 أبريل 2021. (أ ف ب)

أُحصيت أكثر من 150 مليون حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في جميع أنحاء العالم، بينما يبلغ عدد الإصابات اليومية الجديدة مستويات غير مسبوقة منذ بداية وباء «كوفيد-19»، حسب إحصاء لوكالة «فرانس برس» استنادا إلى أرقام رسمية صدرت حتى الساعة 04.20 ت.غ، الجمعة.

وأعلن رسميا عن 150 مليونا و337 ألفا و583 إصابة في العالم منذ اكتشاف الفيروس في الصين في ديسمبر 2019، بما في ذلك ستة ملايين إصابة سجلت خلال أسبوع واحد في عدد عززه تفاقم انتشار الفيروس في الهند، حيث أصيب 2.5 مليون شخص بالفيروس في الأيام السبعة الماضية.