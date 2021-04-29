إيران ترحب بتصريحات ولي العهد السعودي بشأن العلاقة بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 09:42 مساء
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. (الإنترنت)

 رحبت إيران،  اليوم الخميس، على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية، بالتصريحات التي أدلى بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذا الأسبوع، وأكد فيها أن بلاده تطمح لإقامة علاقات «مميزة» بين البلدين.

وقال الناطق سعيد خطيب زاده، في بيان، تعقيبا على ما أدلى به بن سلمان: «إن الجمهورية الإسلامية في إيران، من خلال تقديم مقترحات وخطط للحوار والتعاون في منطقة الخليج الفارسي، بما فيها مبادرة هرمز للسلام، كانت سباقة على طريق التعاون الإقليمي، وترحب بتغيير نبرة المملكة العربية السعودية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف «من خلال تبنّي وجهات نظر بنّاءة ومقاربة ترتكز على الحوار، يمكن لهذين البلدين المهمّين في المنطقة والعالم الإسلامي بدء فصل جديد من التفاعل والتعاون من أجل الوصول الى السلام والاستقرار والنمو الإقليمي، من خلال تجاوز الخلافات».

وخلال مقابلة تليفزيونية قال بن سلمان، إنه يريد إيران مزدهرة، بيد أنه أثار ما وصفه بـ"تصرفات طهران السلبية" مع الدول الجارة. وأضاف ولي العهد السعودي: «لا نريد أن يكون وضع إيران صعبا، بالعكس، نريد لإيران أن تنمو وأن تكون لدينا مصالح فيها ولديها مصالح في المملكة العربية السعودية لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار».

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