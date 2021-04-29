عباس يعلن إجراء الانتخابات الفلسطينية حال أتاحت إسرائيل التصويت في القدس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 09:38 مساء
الرئيس الفلسطيني محمود عباس. (أرشيفية: الإنترنت)

 أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، أنه سيتم إجراء الانتخابات التشريعية في حال وافقت إسرائيل على التصويت في القدس. 

وقال عباس في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية عقد برئاسته في رام الله «لو جاءت إسرائيل ووافقت بعد أسبوع نعمل الانتخابات في القدس مثلما فعلنا عام 2006»، حسب وكالة «فرانس برس». وأكد أنه «إلى الآن لا موافقة إطلاقا» من إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس.

وأضاف «نحن لا نتلكّأ، إذا قالوا (الإسرائيليون) نعم، من الغد نذهب للانتخابات. الانتخابات بالنسبة لنا ليست تكتيكاً بل هي تثبيت للديموقراطية وحقّنا في فلسطين». وأوضح أنّه «قبل أيام أبلغون» بعدم السماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وتلا نصّ رسالة إسرائيلية تقول «نأسف يا جيراننا الأعزّاء أنّنا لا نستطيع أن نعطيكم جواباً بشأن القدس، السبب ليس لدينا حكومة لتقرّر».

وفي تصريحات لقناة «الأقصى» التلفزيونية المحسوبة على حركة حماس، قال القيادي في الحركة حمّاد الرقب إنّ «الشعب الفلسطيني العظيم لديه للأسف قيادة هزيلة، لا تمثّله ولا تعكس قوته وعظمته، عبّاس غير معني بالانتخابات الفلسطينية».

وأصدر عبّاس  مرسوماً دعا فيه إلى إجراء انتخابات تشريعية في 22 مايو ورئاسية في 31 يوليو، في استحقاق كان سيكون الأول من نوعه منذ خمسة عشر عاماً.

 

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