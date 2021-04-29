مداهمة شقة رودي جولياني محامي ترامب السابق في نيويورك

رودي جولياني المحامي السابق لدونالد ترمب في برلمان ميتشيغن، 02 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

دهمت الشرطة الفدرالية الأميركية، الأربعاء، شقة رودي جولياني، المحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب، في نيويورك في إطار تحقيق حول أنشطته في أوكرانيا، في عملية دانها المقربون منه على الفور، معتبرين أن دوافعها سياسية.



ولم يعلق مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» والمدعون العامون على عملية الدهم، التي يندر أن تلجأ إليها الشرطة ضد محام كان أيضا رئيسا لبلدية نيويورك ومدعيا عاما فدراليا، وفق وكالة «فرانس برس».



ونقلت جريدة «نيويورك تايمز» عن مصادر لم تكشفها أن المدعين الفدراليين في مانهاتن وبعدما حصلوا على إذن بتفتيش شقته في حي آبر إيست سايد، قاموا بمصادرة «أجهزة إلكترونية» وخصوصا هواتف، عددها غير محدد.



وقال أندرو جولياني الذي كان يتحدث أمام مدخل مبنى والده رودي جولياني، إن عملية الدهم «مثيرة للقلق (...) والاشمئزاز»، واتهم وزارة العدل بالعمل لأهداف سياسية، وأضاف: «هذا استمرار للاستقطاب الذي يجب أن يتوقف في وزارة العدل. إذا كان ذلك يمكن أن يحدث للمحامي السابق للرئيس، فيمكن أن يحدث لأي أميركي. كفى!».



ولم يكشف تفاصيل عما صادرته الشرطة، لكنه قال إن رجال مكتب التحقيقات الفدرالي تجاهلوا «قطعة وحيدة» كانت في الشقة، ملمحا على ما يبدو إلى قرص صلب لجهاز كمبيوتر يمتلكه هانتر بايدن نجل الرئيس الحالي جو بايدن. وهذا القرص الصلب ظهر في أكتوبر وقدمه أنصار ترامب على أنه دليل على أن جو بايدن الذي كان مرشحا للرئاسة تدخل لمصلحة نجله.

- محامي ترامب يواجه عقوبة من موقع «يوتيوب»