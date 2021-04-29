مقتل 6 متظاهرين خلال احتجاجات على المجلس العسكري في تشاد

علم تشاد على تمثال في ساحة الأمة أثناء مراسم تشييع الرئيس إدريس ديبي إتنو، 23 أبريل 2021. (أ ف ب)

أعلن الجيش التشادي، مساء الأربعاء، أن ستة أشخاص قتلوا في التظاهرات ضد المجلس العسكري، الذي تولى الحكم في البلاد بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو قبل أسبوع.



وقال المجلس العسكري المكون من 15 جنرالا برئاسة محمد إدريس ديبي نجل الرئيس الراحل: «يأسف لوقوع ستة ضحايا» في التظاهرات، حسب بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه ووقعه الناطق باسمه عزم برماندوا أغونا.



وأعلنت السلطات القضائية، الثلاثاء، سقوط خمس قتلى منهم أربعة في العاصمة نجامينا وواحد في موندو ثاني مدن البلاد. ودعت أحزاب معارضة عدة ومنظمات من المجتمع المدني إلى هذه التظاهرات احتجاجا على «الانقلاب المؤسسي» و«الخلافة العائلية» للسلطة.



وخرج المتظاهرون على شكل مجموعات صغيرة يضم كل منها نحو عشرة أشخاص في مناطق متفرقة من العاصمة خلال الصباح لتجنب عناصر الشرطة المنتشرة في كل مكان، والتي ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم.

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وفرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع تجمعات متفرقة في بداياتها ضمت عشرات الأشخاص أحرق بعضهم الإطارات، حسب صحفيين في وكالة «فرانس برس».



في باريس، دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «بأشد عبارات الحزم قمع المتظاهرين والعنف»، وحض المجلس على الإيفاء بالتزامه «بانتقال سلمي وشامل سياسيا».



وماكرون كان الرئيس الغربي الوحيد الذي حضر تشييع ديبي في نجامينا، الجمعة، حيث قدم لابنه الذي خلفه على الفور «دعم فرنسا» ودول الساحل لإجراء «عملية انتقال مدنية عسكرية». وتعتبر فرنسا تشاد حليفها العسكري الرئيسي في محاربة «الجهاديين» في منطقة الساحل.