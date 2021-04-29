3645 وفاة بـ«كورونا» في الهند خلال 24 ساعة

مريضان بفيروس كورونا يتشاركان سريرا في مستشفى بنيودلهي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس، تسجيل 3645 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بزيادة 350 على اليوم السابق، في حصيلة قياسية جديدة لهذا البلد الذي انتشر فيه الوباء بشكل واسع.

وبذلك ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الهند التي تشهد موجة حادة من انتشار المرض، إلى 204 آلاف و832 حالة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأدى الارتفاع الكبير في عدد الإصابات والوفيات الذي يعزى خصوصا إلى متحور للفيروس وإلى التجمعات السياسية والدينية الواسعة، إلى ازدحام هائل في المستشفيات التي تعاني من نقص شديد في الأسرة والأدوية والأكسجين.

والأزمة خطيرة خصوصا في نيودلهي؛ حيث تحدث وفيات على أبواب المستشفيات المزدحمة. وأعطت الهند حتى الآن 150 مليون لقاح. واعتبارا من السبت، سيتم توسيع البرنامج ليشمل جميع البالغين أي أنه سيتمكن 600 مليون شخص إضافي من الاستفادة منه.