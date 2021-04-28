وفد أميركي يتوجه إلى الشرق الأوسط بخطط مبدئية لزيارة السعودية ومصر والإمارات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أبريل 2021, 09:53 مساء
منسق سياسات الشرق الأوسط التابع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بريت ماكجورك. (الإنترنت))

ذكر مسؤول أميركي كبير، الأربعاء، أن فريقا من المبعوثين الأميركيين سيتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط قريبا لإجراء محادثات مع حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة، وسط تصاعد المخاوف في المنطقة بشأن مسعى الرئيس الأميركي جو بايدن للانضمام مرة أخرى إلى الاتفاق النووي الإيراني.

وقال المسؤول: «سيسافر وفد رفيع.. خلال الأسبوع المقبل؛ لمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالأمن القومي الأميركي والجهود المستمرة لتخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط»، بحسب «رويترز».

على رأس الوفد
وذكر مصدر مطلع أن الوفد سيرأسه منسق سياسات الشرق الأوسط التابع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بريت ماكجورك ومستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليه.

وبالرغم من أن مسار الرحلة لا يزال غير واضح، فإن هناك خططا مبدئية للوفد لزيارة السعودية والإمارات ومصر والأردن. ويشعر الكثير من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بالقلق من سعي بايدن للعودة للانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني، خشية أن يفضي استئناف تنفيذ الاتفاق في نهاية الأمر إلى السماح لطهران بامتلاك أسلحة ذرية ما من شأنه أن يجعلهم عرضة للترهيب الإيراني أو التهديد العسكري.

جولة ثالثة
وبدأت إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا جولة ثالثة من الاجتماعات في فيينا هذا الأسبوع بهدف الاتفاق على الخطوات التي سيتعين اتخاذها في حالة إعادة إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018.

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