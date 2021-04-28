200 ألف وفاة بـ«كورونا» في الهند.. و«بيونتك» واثقة من فعالية لقاحها ضد نسخة الفيروس المتحورة

متطوعون في معبد للسيخ في نيودلهي يوفرون الأكسجين للمرضى. (أ ف ب)

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند المئتي ألف، اليوم الأربعاء، بعدما أودى الوباء بحياة أكثر من ثلاثة آلاف في الساعات الـ24 الأخيرة في عدد يسجل للمرة الأولى، حسب أرقام رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية وفاة 201 ألف و187 شخصا في المجموع بسبب الوباء، وإن كان خبراء يعتقدون أن الحصيلة أكبر من ذلك بكثير. وسجلت في الهند 18 مليون إصابة بينها 360 ألفا في الساعات الـ24 الماضية. وخلال أبريل وحده سجلت ستة ملايين إصابة، بحسب «فرانس برس».

متحور للفيروس

وأدى الارتفاع الكبير في عدد الإصابات والوفيات الذي يُعزى خصوصا إلى متحور للفيروس وإلى التجمعات السياسية والدينية الواسعة، إلى ازدحام هائل في المستشفيات التي تعاني من نقص شديد في الأسرة والأدوية والأكسجين.

والأزمة خطيرة خصوصا في نيودلهي؛ حيث تحدث وفيات على أبواب المستشفيات المزدحمة. وأعطت الهند حتى الآن 150 مليون لقاح. واعتبارا من السبت، سيتم توسيع البرنامج ليشمل جميع البالغين أي أنه سيتمكن 600 مليون شخص إضافي من الاستفادة منه.

النسخة بي.617.1

ومع ذلك، تشير العديد من الولايات إلى أن مخزونها من اللقاحات غير كافٍ بينما يدعو الخبراء الحكومة إلى إعطاء الأولوية للفئات الضعيفة والمناطق الأكثر تضررا. من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن نسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية التي يُشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد رُصِدت في «17 دولة على الأقل».

وقالت المنظمة إن النسخة بي.617.1 المعروفة على نطاق أوسع باسم المتحوّرة الهنديّة، رصدت في «17 دولة على الأقل». وفي الأيّام الأخيرة، رصدت هذه النسخة المتحورة في بلدان أوروبية عدة (بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا).

مساعدات «طارئة»

والأربعاء، قال مدير مختبر بايونتيك أوغور شاهين إنه «واثق» من فعالية اللقاح الذي طورته شركته بالتعاون مع مجموعة فايزر الأميركية، ضد النسخة المتحورة الهندية.

ورغم أن «اختبارات» ما زالت جارية، فإن «المتحورة الهندية لديه طفرات أجرينا عليها دراسات في السابق ولقاحنا فعال ضدها، ما يجعلنا واثقين» من ذلك، كما أضاف شاهين في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت.

وهبطت الشحنة الأولى من المساعدات الطبية البريطانية والتي تتضمن 100 جهاز للتنفس الاصطناعي و95 جهازا لتوليد الأكسجين، في نيودلهي، الثلاثاء. وأعلنت فرنسا وكندا والولايات المتحدة وحتى ألمانيا وسويسرا أنها سترسل أيضا مساعدات للهند. كما تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي توفير «مساعدة إنسانية طارئة»، تحوي أكثر من 22 طنا من المعدات.

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وما زالت المتحورة الهندية تثير تساؤلات. وأشارت منظمة الصحة إلى أنه لا يزال غير معروف ما إذا كان «ارتفاع معدل الوفيات ناجما عن الخطورة الشديدة للمتحوّرة أم عن إجهاد قدرات النظام الصحي بسبب الارتفاع السريع لعدد الإصابات، أم أنه ناجم عن الاثنين معا».

وسجلت الهند الإثنين 352,991 إصابة جديدة في يوم واحد في أعلى حصيلة إصابات في العالم، إضافة إلى 2812 وفاة في أعلى حصيلة وطنية. والهند هي رابع دولة أكثر تضرراً في العالم من حيث الوفيات، مع أكثر من 192 ألف وفاة. وتعمل محارق الجثث بأقصى سرعة في الأيام الأخيرة.