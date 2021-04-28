بايدن يلقي أول كلمة أمام الكونغرس وسط أجواء استثنائية

الرئيس الأميركي جو بايدن، يلقي كلمة في البيت الأبيض، 22 أبريل 2021. (أ ف ب)

يغتنم الرئيس الأميركي جو بايدن، أول كلمة يلقيها أمام الكونغرس، الأربعاء، لعرض خططه الإصلاحية خصوصا في المجال الضريبي، بعد بداية ولاية بذل فيها جهودا مكثفة على جبهات عدة.



وعشية بلوغه محطة رمزية هي أول مئة يوم من ولايته الرئاسية، يعرض بايدن أمام مجلسي الكونغرس «مشروعه للعائلات الأميركية». والخطة التي وصفها البيت الأبيض بـ«استثمار تاريخي» في التعليم والطفولة، وأثارت غضب الجمهوريين حتى قبل الكشف عنها، تضع سقفا طموحا إذ تبلغ قيمتها 1800 مليار دولار تتوزع بين ألف مليار من الاستثمارات و800 مليار من التخفيضات الضريبية للطبقة الوسطى، وفق وكالة «فرانس برس».



ولتمويل المشروع، سيقترح الرئيس الديمقراطي إلغاء التخفيضات الضريبية، التي أقرها سلفه دونالد ترامب للأكثر ثراء، وزيادة الضريبة على عائدات رأس المال لـ0.3% من الأميركيين الأكثر ثراء. وفي المقابل، سيقطع وعدا ردده مرارا وتكرارا، وهو أن الزيادة الضريبية لن تنطبق على الذين يجنون أقل من 400 ألف دولار في السنة.



وستشكل كلمة بايدن بداية معركة محتدمة في الكونغرس. فإن كانت خطته لدعم الاقتصاد بقيمة 1900 مليار دولار اجتازت العقبات دون صعوبات حقيقية، فإن المناقشات حول خططه الضخمة للاستثمار في البنى التحتية والتربية تنذر بمناقشات أكثر احتداما.



وعلق السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل ساخرا، الثلاثاء: «الرئيس بايدن قدم نفسه خلال الحملة على أنه معتدل، لكن يصعب علي أن أجد حتى الآن أي قرار يدل على حس اعتدال».