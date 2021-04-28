جونسون يرد على اتهامه بتجديد شقته من أموال تبرعات

بوريس جونسون في داونينغ ستريت، 22 يناير 2021. (أ ف ب)

نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، ارتكاب أي مخالفة للقواعد في أعمال تجديد شقته في داونينغ ستريت، بعدما أعلنت المفوضية البريطانية للانتخابات فتح تحقيق بشأن تمويل الأشغال من تبرعات خاصة.

وقال جونسون أمام النواب: «أنا تكفلت بالنفقات (...) ويمكنني أن أقول لكم إنني التزمت تماما بمدونة السلوك والقواعد الوزارية»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، قالت المفوضية البريطانية للانتخابات: «نحن مقتنعون الآن بوجود أسباب معقولة تدعو للشك في حدوث انتهاك أو أكثر، لذلك سنواصل هذا العمل بشكل تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كان الأمر كذلك»، بعد تقييم معلومات قدمها لها حزب المحافظين منذ الشهر الماضي، وفق وكالة «فرانس برس».

لكن ناطق باسم الحكومة أكد، الثلاثاء، أن تكاليف تجديد الشقة تحملها بوريس جونسون، دون أن يحدد ما إذا حصل على قرض سدده بعد ذلك.

وبوريس جونسون متهم من قبل مساعده السابق ومهندس حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016 دومينيك كامينغز، بارتكاب مخالفات، وهو يستعد لمواجهة انتقادات المعارضة العمالية.

وشن كامينغز، الجمعة، هجوما عنيفا على رئيس الوزراء، معتبرا أنه لا يتمتع بالكفاءة، وشكك في نزاهته في عديد القضايا الجديدة. وبين هذه القضايا خطة لجونسون من أجل الحصول على تمويل من مانحين في القطاع الخاص لأشغال في الشقة، التي يعيش فيها مع سيموندز وابنهما في داونينغ ستريت.

وبعد ورود الاتهامات، دعت المعارضة العمالية، الأحد، إلى إجراء تحقيق مستقل «كامل» في كيفية إنفاق حكومة جونسون أموال دافعي الضرائب البريطانيين.