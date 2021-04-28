بعد حديثه عن «مؤامرة».. روحاني يربط بين توقيت تسريب تسجيل ظريف والمباحثات النووية

الرئيس الإيراني حسن روحاني. (أ ف ب)

رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن توقيت تسريب تسجيل صوتي لوزير خارجيته محمد جواد ظريف، تحدث فيه عن دور للعسكر في الدبلوماسية، يهدف إلى التسبب بـ«اختلاف» داخلي تزامنا مع المباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.



من جهته، أسف ظريف لتسبب تصريحاته بـ«اقتتال داخلي»، مع تقديره وجود حاجة إلى «تعديل ذكي» في العلاقة بين الميدان العسكري والدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية، وذلك في أول تعليق له على التسريب الذي نشرته، الأحد، وسائل إعلام خارج إيران وأثار جدلا واسعا في داخلها وانتقادات من سياسيين ووسائل إعلام محافظين، وفق وكالة «فرانس برس».



وأتى التسريب في وقت تخوض إيران والقوى الكبرى التي لا تزال منضوية في «خطة العمل الشاملة المشتركة»، مباحثات في فيينا من أجل إحياء الاتفاق، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في العام 2018. كما يأتي قبل أقل من شهرين على انتخابات رئاسية لاختيار خلف للرئيس المعتدل روحاني الذي سيتم ولايتين متتاليتين ولا يحق له الترشح مجددا.



وقال الرئيس في كلمة متلفزة اليوم إن «سرقة مستند، تسجيل، هو أمر يجب التحقيق به. لماذا في هذا الوقت؟ أعتقد أن هذا الشريط (...) كان يمكن أن يتم نشره قبل أسبوع أيضا»، وأضاف: «لكن تم نشره في وقت كانت (مباحثات) فيينا في ذروة نجاحها، وذلك بهدف خلق اختلاف داخل» إيران، مشددا على أنه «لا يمكننا رفع العقوبات سوى من خلال الوحدة».



وسبق لروحاني أن طلب هذا الأسبوع التحقيق في «مؤامرة» نشر التسجيل، وفق ما أفاد الناطق باسم الحكومة.



ظريف يتحدث عن دور العسكر في السياسة الخارجية

وأبرمت إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا)، الاتفاق العام 2015 في عهد روحاني، وبعد مفاوضات شاقة قادها ظريف الذي تولى منصبه بعد انتخاب الرئيس المعتدل في 2013. لكن الاتفاق بات في مهب الريح منذ الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة منذ العام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران، التي تراجعت عن تنفيذ عديد التزاماتها الأساسية بموجبه.



وبدأت مباحثات فيينا مطلع أبريل للبحث في عودة كل من واشنطن وطهران إلى التزاماتهما. وأكد مشاركون في المباحثات التي استؤنفت جولتها الثالثة، الثلاثاء، تحقيق تقدم، مع إقرارهم بوجود عمل كثير مطلوب لبلوغ نتائج ملموسة.



وتطرق ظريف في التسجيل الممتد لنحو ثلاث ساعات إلى دور وازن للعسكر في السياسة الخارجية أداه خصوصا اللواء الراحل قاسم سليماني، قائد قوة القدس في الحرس الثوري، والذي اغتيل بضربة جوية أميركية في بغداد مطلع 2020.

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وقال في التسجيل، وفق جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية، إن «الميدان» حظي بأولوية على حساب الدبلوماسية. وأضاف حسب المقتطفات : «في الجمهورية الإٍسلامية الميدان العسكري هو الذي يحكم (...) لقد ضحيت بالدبلوماسية من أجل الميدان العسكري، بدل أن يخدم الميدان الدبلوماسية». ولم تنف وزارة الخارجية صحة التسجيل، لكنها أكدت أنه مقتطع من حديث يمتد سبع ساعات، ولم يكن مخصصا للنشر.



وعبر حسابه الموثق على «إنستغرام»، كتب ظريف في وقت مبكر اليوم: «آسف بشدة كيف أن حديثا نظريا عن الحاجة إلى توازن بين الدبلوماسية والميدان (...) تحول إلى اقتتال داخلي»، وأبدى أسفه لأن تقييمه للأمور «تم تأطيره على أنه انتقاد شخصي».



ظريف يؤكد العلاقة العميقة مع سليماني

وأرفق ظريف منشوره بشريط مصور يظهر زيارته موقع اغتيال سليماني. ويوجد ظريف خارج إيران منذ، الأحد، إذ زار قطر والعراق، على أن يزور سلطنة عمان اليوم.



وأكد ظريف العلاقة «العميقة» مع سليماني، أحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية الإيرانية، مشددا على أن «الفكرة الأساسية» من حديثه كانت تقديره وجود حاجة لتعديل في العلاقة بين «جناحي قوة» للجمهورية الإسلامية، هما الدبلوماسية والميدان العسكري.



وتحدث عن «الحاجة إلى تعديل ذكي في العلاقة بين هذين الجناحين وتحديد الأولويات ضمن الهيئات القانونية وتحت الإشراف العظيم للقائد الأعلى»، في إشارة إلى المرشد آية الله علي خامنئي.



من جهته، أكد روحاني عدم وجود تعارض بين الجناحين، ملمحا إلى أن بعض ما أدلى به ظريف لا يعكس رأي الحكومة. وأوضح: «الميدان والدبلوماسية ليسا مجالين متعارضين. إذا اعتقد أحد أن الميدان أو الدبلوماسية، السياسة الخارجية أو السياسة الدفاعية، أو يجب أن ينجح الميدان أو المفاوضات (أحدهما فقط)، فهذا أمر غير دقيق».



وأكد أن مسائل كهذه «تتم مناقشتها في المجلس الأعلى للأمن القومي»، ونوه روحاني بسليماني، الذي قاد لأعوام طويلة، قوة القدس الموكلة بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، وقال: «المستشار الأفضل في السياسة الخارجية، أقله بشأن المنطقة، كان الشهيد سليماني».



الخارجية الإيرانية: التسجيل تضمن آراء شخصية

وسبق أن أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن التسجيل تضمن «آراء شخصية». وشدد روحاني اليوم على أن «من مواضع الفخر في بلادنا أنه يمكن للمسؤولين التعبير عن رأيهم بحرية (...) لكن بعض الآراء التي يتم التعبير عنها لا يمكن نشرها لأن العدو سيسيء استخدامها. عادة ما نصنفها سرية».



وأشار إلى أن بعض ما تم نشره من آراء لظريف «طبيعي، لكن بعضها ليست رأي الحكومة أو الرئيس. أي وزير أو مسؤول يمكن أن تكون له آراء، ويرغب في أن تبقى طي الكتمان من أجل المستقبل».



لكن ظريف أكد في منشوره على «إنستغرام»، التزامه السياسة العامة. وشدد على أن «حماية مصالح البلاد وشعب إيران المقاوم، الصبور، الباسل هو عهد سألتزم به حتى اللحظة الأخيرة»، وأنه دائما ما اتبع «السياسات المقررة للبلاد ودافعت عنها بقوة».

