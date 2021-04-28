«كورونا» حول العالم: المتحور الهندي ينتشر في 17 بلدا.. والوباء يتراجع في المكسيك

مصاب بفيروس «كورونا» موصول بقارورة أكسجين في ولاية أوتار براديش الهندية، 28 أبريل 2021. (أ ف ب)

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» 200 ألف حالة، الأربعاء، في الهند التي لا تزال تتخبط جراء تفشٍ حاد للوباء، وحيث بدأت المساعدات الدولية تتدفق، فيما اكتشفت النسخة المتحورة الهندية في 17 بلدا.



وتوفي في الهند 201 ألف و187 شخصا بالوباء من بينهم 3293 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة، إلا أن عديد الخبراء يعتقدون أن الحصيلة الفعلية أعلى من الأرقام المنشورة، وفق وكالة «فرانس برس».



وقال إيشانت بيندرا، البالغ 28 عامًا وهو متطوع في منظمة «خالسا هلب إنترناشونال» غير الحكومية في غازي أباد بولاية أوتار براديش الهندية: «نحن نستقبل عدداً متزايدًا من المرضى كل يوم».



بدوره، قال هيمانشو فيرما لوكالة «فرانس برس» فيما والدته بونام البالغة 58 عاماً مزودة جهاز أكسجين أمنته لها المنظمة التي أنشأها غوردوارا وهو معبد للسيخ، في غازي أباد: «كنا نحتاج إلى العلاج لكننا لم نتمكن من العثور على مكان في مستشفيات نيودلهي».



وسجلت الهند، رابع أكثر الدول تضررا بالوباء من حيث الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك، مرة جديدة حصيلة إصابات يومية هائلة (350 ألفاً) الثلاثاء.



المتحور الهندي منتشر في 17 دولة

وعثر على النسخة المتحورة «بي.1.617» المعروفة أكثر بالمتحور الهندي نظراً لاكتشافها المرة الأولى في الهند، في أكثر من 1200 تسلسل جينوم في «17 دولة على الأقل»، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية ليل الثلاثاء- الأربعاء.



وأوضحت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الوباء أن معظم العينات «تأتي من الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وسنغافورة». وفي الأيام الأخيرة، تم الإبلاغ عن اكتشاف هذا المتحور أيضًا في عديد البلدان الأوروبية (بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا).



وأضافت منظمة الصحة العالمية أن «بي.1.617 لديها معدل نمو أعلى من المتحورات الأخرى المنتشرة في الهند ما قد يعني أنها أشد عدوى». ولم تتوقف محارق الجثث عن العمل، وبدأت مداخنها تتصدع والأطر المعدنية للأفران تذوب نتيجة شدة الحرارة.