أسام الهندية تهتز على وقع زلزال بقوة 6 درجات

مبنى متضرر في ولاية أسام الهندية بعد زلزال، 28 أبريل 2021. (أ ف ب)

أدى زلزال قوي في ولاية أسام الهندية تلته هزات ارتدادية، الأربعاء، إلى تصدع جدران، ودفع السكان إلى النزول للشوارع في عدد من البلدات في جميع أنحاء شمال شرق البلاد، فيما لم يعلن حتى الآن خسائر بشرية، وقال السكان إن الأضرار تقتصر على الإجهاد والجروح الطفيفة والكدمات.

وذكر المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن الزلزال الذي بلغت شدته ست درجات وقع على عمق ضحل نسبياً بلغ 29 كيلومترًا، مضيفاً أن احتمال وقوع ضحايا ضئيل. وحُدد مركز الهزة في شمال ديكياجولي في شمال ولاية أسام، في موقع قريب من الحدود مع بوتان، وفق وكالة «فرانس برس».

وشعر سكان المنطقة بالزلزال الرئيسي والهزات الارتدادية على بعد مئات الكيلومترات في ولاية البنغال الشمالية، وكذلك في بوتان وبنغلاديش. وهز الزلزال بشدة مدينة تيزبور، التي يبلغ عدد سكانها مئة ألف نسمة وتبعد 45 كيلومترًا عن مركزه.

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وقالت سواتي ديب داي من تيزبور لـ«فرانس برس» إن الهزة «استمرت أكثر من عشرين ثانية وكنا خائفين»، وأضافت: «الجدران كانت تهتز ونحن نجري في الطابق السفلي وحتى في الخارج كان الطريق يهتز»، مؤكدة أن «الجميع مصدومون». وقال سكان إن عديد المباني أُصيبت بشقوق في جدرانها ونوافذها. كما تصدع عديد الطرق.

تشققات في الأعمدة والجدران

وأوضح مفتش الشرطة في منطقة سونتبور، التي تضم تيزبور موجداجيوتي، ديف ماهانتا: «حدثت تشققات في أعمدة وجدران ولكن لم تحدث أضرار كبيرة أو إصابات حتى الآن». وأضاف أن «فرقنا على الأرض وتقييم الوضع».

وقال سكان في غواهاتي عاصمة الولاية على بعد نحو 150 كيلومترًا إلى الجنوب، إن الزلزال هز مباني وخلف الكثير من الشقوق في الجدران. وأضافوا أنهم شعروا أيضًا بهزتين ارتداديتين كبيرتين على الأقل.

وفي ناغاون، مال مبنى سكني على آخر ملاصق. ونشرت وزيرة الصحة في ولاية أسام، هيمانتا بيسوا سارما، على «تويتر» صور جدران تشققت في مبنى غواهاتي بعد دقائق من الزلزال.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إنه تحدث مع سلطات الولاية ووعد بمساعدة من الحكومة المركزية. وكتب على «تويتر»: «أصلي من أجل الخير لأهل آسام».

وقال المعهد الأميركي إن الزلزال وقع عند الساعة 02.21 بتوقيت غرينتش في تلال شمال ديكياجولي المعرفة بزراعة الشاي في شمال أسام. وقد تلته هزة أخرى قوتها أربع درجات على مقياس ريختر بعد عشر دقائق ثم هزات أخرى. وتشهد منطقة الهيمالايا زلازل كبيرة كل عام. وأدى زلزال في 1950 إلى مقتل نحو 4800 شخص في ولاية أسام والتيبت. وكان زلزال أسام العظيم في 1897 أحد أقوى الهزات، التي ضربت الهند وأسفر عن مقتل مئات في التلال النائية.