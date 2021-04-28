وزير الخارجية الإيراني يعلق على تسريب تسجيل صوتي له

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أبريل 2021, 09:36 صباحا
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، (أرشيفية: ا ف ب)

شهدت الساحة السياسية الإيرانية أزمة جديدة من نوعها، إثر تسريب تسجيل صوتي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، تحدث فيه عن «دور العسكر في الدبلوماسية».

وأبدى ظريف أسفه لتحول تصريحاته المسربة إلى «اقتتال داخلي» في إيران، قائلا: «آسف بشدة كيف أن حديثا نظريا عن الحاجة إلى توازن بين الدبلوماسية والميدان العسكري، من أجل أن يستخدم من قبل رجال الدولة المقبلين عبر الاستفادة من الخبرة القيمة للأعوام الثمانية الماضية، تحول إلى اقتتال داخلي»، وأن تقييمه لبعض المسارات الإجرائية «فسر على أنه انتقاد شخصي»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «الفكرة الأساسية» التي تحدث عنها في التسجيل كانت التركيز على «الحاجة إلى تعديل ذكي في العلاقة بين هذين الجناحين (اللذين يشكلان مصدر قوة لإيران) وتحديد الأولويات ضمن الهيئات القانونية وتحت الإشراف العظيم للقائد الأعلى»، في إشارة إلى مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وشدد على «الصداقة العميقة والتعاون» اللذين جمعاه بالجنرال الراحل قاسم سليماني على مدى «أكثر من عقدين من الزمن».

رئيس الدولة يعلق على الأزمة
في حين، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الهدف من تسريب التسجيل الصوتي لظريف إحداث «اختلاف» داخلي، تزامنا مع المباحثات في فيينا مع القوى الكبرى؛ لإحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي.

وقال روحاني في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن التسجيل «تم نشره في وقت كانت (مباحثات) فيينا في ذروة نجاحها، وذلك بهدف خلق اختلاف داخل» إيران.

وأثار التسجيل الممتد لنحو ثلاث ساعات، الذي نشر للمرة الأولى، الأحد، في وسائل إعلام خارج إيران، جدلا في البلاد، إذ يتحدث فيه ظريف عن قضايا عدة من أبرزها الدور الواسع للواء الراحل قاسم سليماني، قائد قوة القدس في الحرس الثوري، في السياسة الخارجية، وحديثه عن أولوية نالها التحرك العسكري لإيران على حساب الدبلوماسية.

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