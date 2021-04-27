بايدن يشيد بتقدم «مذهل» على صعيد مكافحة «كوفيد-19» في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 10:20 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن متحدثا خارج البيت الأبيض، 27 أبريل 2021. (أ ف ب)

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، بـ«التقدم المذهل» الذي أحرزته الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وقال في البيت الأبيض «لا يزال أمامنا طريق طويل، لكننا أحرزنا تقدما مذهلا»، مشيرا إلى الانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في مايو ويونيو قبل 4 يوليو، لكننا أحرزنا تقدما مذهلا بسببكم جميعا، أيها الشعب الأميركي»، في إشارة إلى يوم الاستقلال باعتباره هدفا رمزيا في سياق مكافحة الفيروس. وتابع: «الإصابات والوفيات انخفضت بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه عندما توليت منصبي».

تلقي اللقاح
وتحدث بايدن بعدما أصدرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها توجيهات جديدة لإخطار الأميركيين الذين تلقحوا اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» بأنهم لم يعودوا في حاجة إلى كمامة في الخارج. وقال: «الأمر بسيط جدا: إذا تلقيتم اللقاح يمكنكم القيام بمزيد النشاطات، في الداخل والخارج».

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وكانت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) أوضحت: «إذا تلقيتم اللقاح بجرعتيه وترغبون في المشاركة في تجمع صغير مع أشخاص ملقحين وغير ملقحين تظهر البيانات العلمية أنه يمكنكم القيام بذلك دون كمامة».

وضع كمامة
وأضافت خلال مؤتمر صحفي: «من ناحية أخرى، نواصل التوصية بوضع كمامة في الأماكن الخارجية المزدحمة، مثل الملاعب الرياضية الممتلئة أو الحفلات الموسيقية».

وتلقى أكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من جرعتي اللقاح. وأعلنت الحكومة الإثنين أنها سترسل ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى الخارج بعدما وجهت انتقادات لواشنطن بـ«تخزين» اللقاح البريطاني غير المصرح به في البلاد، ومن المحتمل ألا يكون مطلوبا لتلقيح الأميركيين.

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