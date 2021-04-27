واشنطن تستدعي طاقمها غير الأساسي في سفارتها بالعاصمة الأفغانية على أثر تهديدات

عنصران في مشاة البحرية الأميركية يضعان سلسلة حديدا عند مدخل السفارة في كابل. (أرشيفية: أ ف ب)

أمرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بمغادرة الطاقم الدبلوماسي غير الأساسي سفارتها في العاصمة الأفغانية كابل، على خلفية تهديدات متزايدة تتزامن مع استعداد القوات الأميركية لمغادرة هذا البلد بعد حرب استمرت عشرين عاما.

وقالت الخارجية الأميركية إنها «أمرت بأن يغادر موظفو الحكومة الأميركية الذين يستطيعون أداء مهماتهم في مكان آخر سفارة الولايات المتحدة في كابل»، بحسب «فرانس برس».

تزايد أعمال العنف والتهديدات

وقال روس ويلسون، السفير الأميركي بالوكالة في العاصمة الأفغانية، إن القرار اتُّخذ «في ضوء تزايد أعمال العنف والتهديدات في كابل». ولفت إلى أن القرار لا يشمل سوى «عدد ضئيل نسبيا» من الموظفين لم يحدده، مشيرا إلى أن السفارة تواصل عملها.

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وكتب ويلسون عبر «تويتر»: «سيتم السماح للطاقم الضروري بالنسبة إلى المسائل المتصلة بانسحاب القوات الأميركية والعمل الحيوي الذي نقوم به دعما للشعب الأفغاني، بالبقاء حيث هو». وتعتزم الحكومة الاميركية سحب كل قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر الذي يصادف الذكرى العشرين لاعتداءات 2001 التي دفعت واشنطن إلى إسقاط نظام «طالبان».

إغراق أفغانستان

واعتبر الرئيس جو بايدن أن القوات الأميركية حققت أهدافها، لكن عديد المحللين يرون أن هذا الانسحاب قد يؤدي إلى إغراق أفغانستان في حرب أهلية جديدة أو السماح بعودة «طالبان» إلى السلطة. وبحسب اتفاق سابق مع إدارة دونالد ترامب، تعهد المتمردون عدم مهاجمة القوات الأميركية خلال انسحابها، لكنهم كثفوا هجماتهم على السلطات الأفغانية.

ونصحت الخارجية الأميركية مجددا مواطنيها بعدم التوجه إلى أفغانستان، موضحة أن «مجموعات إرهابية ومتمردين يواصلون التخطيط لهجمات وتنفيذها» في البلاد. وستبقي إدارة بايدن قوات محدودة في كابل بهدف حماية السفارة الأميركية.