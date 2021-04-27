مناورات روسية في البحر الأسود بالتزامن مع عبور سفينة أميركية البوسفور

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 09:39 مساء
طراد موسكو حامل الصواريخ. (روسيا اليوم)

 أعلن أسطول البحر الأسود الروسي، الثلاثاء، أن حاملة الصواريخ «موسكو» ستجري رمايات تدريبية في البحر الأسود، تزامنا مع توجه سفينة حربية أميركية إلى المنطقة.

وأشار بيان عن الأسطول الروسي إلى أن طراد «موسكو» سينفذ جملة من التدريبات البحرية والمناورات المشتركة مع سفن أسطول البحر الأسود ومروحيات تابعة للطيران البحري ووسائل الدفاع الجوي، وفق «روسيا اليوم».

وأوضح البيان أن طاقم الطراد سيتدرب على استخدام منظومة الصواريخ الرئيسية التي يحملها الطراد وضرب هدف بحري يحاكي سفينة للعدو المفترض. وذكر المكتب الإعلامي للأسطول الروسي أن منطقة التدريبات سيتم إغلاقها أمام ملاحة السفن لضمان الأمن هناك.

سفينة دوريات «هاميلتون»
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن أسطول العمليات السادس الأميركي أن سفينة دوريات «هاميلتون» التابعة لخفر السواحل الأميركي بدأت في عبور مضيقي البوسفور والدردنيل في طريقها إلى البحر الأسود، مشيرا إلى أنها ستتعامل أثناء وجودها في البحر الأسود مع سفن دول الناتو وشركاء الولايات المتحدة.

وجاء في بيان للأسطول السادس أن «هاميلتون» أجرت تدريبات مشتركة يوم الاثنين مع سفينتي «روزفلت» و«دونالد كوك» الأميركيتين اللتين كان من المقرر أن تدخلا مياه البحر الأسود أواسط أبريل، لكن واشنطن قررت في اللحظة الأخيرة عدم توجيههما إلى هناك تجنبا لتصعيد التوتر مع موسكو في المنطقة.

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