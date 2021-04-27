توتر في مقديشو بين الحكومة والمعارضة.. والسكان يفرون من أحياء العاصمة الصومالية

يعيش الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من العام الماضي. (الإنترنت)

بدأ سكان، الثلاثاء، بمغادرة بعض أحياء العاصمة الصومالية، حيث كانت حدة التوتر لا تزال في أوجها بعد مواجهات مسلحة وقعت مساء الأحد بين قوات حكومية ومؤيدين للمعارضة.

وتوقف تبادل إطلاق النار، الإثنين، بعد أن أسفر عن مقتل شرطيين ومقاتل معارض وفقا لحصيلة للشرطة، لكن الوضع كان لا يزال الثلاثاء هشا في العاصمة، حيث عزز كل طرف مواقعه، وفق «فرانس برس».

أعمال عنف ذات طابع سياسي

ولم يشهد الصومال أعمال عنف ذات طابع سياسي منذ سنوات، فالبلد يشهد توازنا هشا ويواجه تمردا من حركة الشباب الإسلامية الموالية لتنظيم «القاعدة».

زادت حدة التوتر منذ انتهاء ولاية الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد في الثامن منفبراير دون تنظيم انتخابات جديدة. وفي 12 أبريل، أقر البرلمان الصومالي قانونا يمدد ولاية الرئيس الصومالي سنتين بعد انقضائها وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة العام 2023 ما أثار غضب المعارضة.

- قوات معارضة للرئيس الصومالي تسيطر على مناطق استراتيجية بالعاصمة مقديشو

- تبادل إطلاق نار في العاصمة الصومالية.. والرئيس السابق يتهم جنودا بالهجوم على مسكنه

وتحول المأزق الانتخابي إلى مواجهات مسلحة، مساء الأحد، في حين أقام مقاتلون موالون للمعارضة حواجز في عدة أحياء في مقديشو. وفي معاقل تابعة للمعارضة، كان مسلحون يتولون الثلاثاء حراسة هذه الحواجز التي أُقيمت باستخدام أكياس رمل وجذوع أشجار، مدعومة من عربات مجهزة برشاشات.

وضع مخيف

أعاد استئناف أعمال العنف شبح المعارك في المدن بين فصائل قبلية متنافسة دمرت مقديشو في أوج الحرب الأهلية.

وفي أحياء من العاصمة الصومالية شوهد سكان، الثلاثاء، يغادرون منازلهم ويكدسون ممتلكاتهم في عربات تجرها حمير أو يفرون في حافلات صغيرة أو عربات التوك توك. وقال سعيد علي: «انه وضع فظيع تواجهه مقديشو اليوم. يفر السكان من منازلهم بسبب التوتر العسكري المتزايد».

وأفاد سكان من حي سيغال جنوب المدينة أن تعزيزات للمعارضة وصلت ليلا وانتشرت قبالة مواقع للقوات الحكومية. وقالت شمس أحمد وهي أم لخمسة أولاد «نخاف على سلامتنا لان هناك قوات حكومية ومعارضة. قررنا الرحيل قبل فوات الأوان». ولمعظم الجهات السياسية الصومالية عديد وعتاد.

وقاتل جنود من الجيش النظامي يتلقون رواتب زهيدة ولا يزالون، ويحتفظون بالولاء لعشيرتهم، في الاشتباكات الأخيرة في صفوف المعارضة. وتحدثت إلى قائد عسكري جاء للقتال من أجل المعارضة وتعهد البقاء في العاصمة حتى إطاحة الرئيس.

تفكك الجيش

وقالت بعثة الأمم المتحدة في الصومال في بيان صدر الثلاثاء إنها «قلقة بشكل خاص من التفكك الناشئ في صفوف الجيش الوطني الصومالي وفقا للتوجهات العشائرية». وذكرت «أن اللجوء إلى قوات الأمن لتحقيق أهداف سياسية غير مقبول».

وأعلن عمر محمود المحلل في مجموعة الأزمات الدولية أن هذا الانقسام قد يدفع بالبلاد إلى «الهاوية.. عندما نتحدث عن انهيار قوات الأمن وفقا لتوجهات عشائرية، يذكرنا ذلك بالحرب الأهلية التي بدأت في نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات».

وفي 1991، أدى سقوط نظام سياد بري العسكري إلى دخول الصومال في حرب عشائرية اشتبكت خلالها الميليشيات على مدى سنوات في شوارع مقديشو، قبل ظهور حركة الشباب الإسلامية التي سيطرت على العاصمة حتى 2011 قبل أن تطردها منها قوات أميسوم الأفريقية.

حركة الشباب

لا تزال حركة الشباب تسيطر على أجزاء كبيرة من الأراضي الصومالية وتشن بانتظام هجمات على أهداف حكومية وعسكرية ومدنية في مقديشو، وفي عديد المدن الكبرى في البلاد.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان الإثنين إنه يشعر«بقلق عميق» من الاشتباكات الأخيرة. وأضاف أنه «يحض جميع الأطراف الصومالية المعنية على استئناف المفاوضات على الفور» للخروج من الأزمة.

وعبرت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي للسلطات الصومالية، عن قلقها، مشيرة إلى أنها «تدرس كافة الوسائل المتاحة بما فيها العقوبات».