بلجيكا تمنع دخول القادمين من الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 04:59 مساء
العلم البلجيكي. (الإنترنت)

قررت السلطات البلجيكية منع القادمين من دول مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا من دخول أراضيها بشكل موقت، وذلك في محاولة لمنع انتشار السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأشارت مصادر سياسية محلية إلى أن القرار يستثني الدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الإنسانية، والقادمين لأسباب مهنية تحتم تواجدهم بشكل فعلي، فـ«لن يتمكن هؤلاء من دخول البلاد دون إبراز وثيقة رسمية تثبت خلوهم من المرض، بالإضافة للالتزام بإجراءات محددة»، وفق كلامها.

أسباب ضرورية
وبالنسبة للمواطنين الذين يسافرون «لأسباب ضرورية» للدول الآنفة الذكر، فستُطبق عليهم إجراءات طبية وحظر صارمة لدى عودتهم.

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يذكر أن عديد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرضت حظرا على حرية الحركة من وإلى الهند تلافيا لانتشار السلالة المتحورة المتفشية هناك، التي أدت لخسائر بشرية فادحة.

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