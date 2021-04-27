استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران الثلاثاء في فيينا

مدخل الفندق في فيينا والذي استضاف المحادثات حول الملف النووي الإيراني. (أ ف ب)

تستأنف، الثلاثاء، في فيينا جلسة ثالثة من المفاوضات لمحاولة إنقاذ الاتفاق حول برنامج إيران النووي، وهي مرحلة جديدة في المناقشات يتوقع أن تكون مليئة بالتحديات.

يجتمع ممثلو الدول التي لا تزال طرفا في الاتفاقية، وهي إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (13.00 ت غ) في فندق فخم بالعاصمة النمساوية، وفق بيان صحفي صادر عن الاتحاد الأوروبي، وفق «فرانس برس».

مهمة ضخمة

وافترق مختلف الأطراف يوم 20 أبريل بعد إعلان تحقيق «تقدم»، لكنهم حذروا أيضًا من أن المهمة التي يتعين إنجازها لا تزال ضخمة. وبات الاتفاق مهددًا منذ أن سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة منه في 2018 وأعاد فرض عقوبات على طهران.

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وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، بعد انتهاء الجولة السابقة، إنه «ما زال أمامنا طريق أطول من ذاك الذي قطعناه»، مشيرًا إلى «صعوبات» مرتبطة أيضًا بالطبيعة «غير المباشرة» للمفاوضات، إذ ترفض إيران أن تتواجد في القاعة نفسها مع الأميركيين.

الوسيط

ويؤدي الدبلوماسي الأوروبي، إنريكي مورا، دور الوسيط. وفي مقال نُشر الإثنين على موقع «بوليتيكا إكستريور» الإسباني أشار إلى «العديد من العقبات».

وذكر على وجه الخصوص «السياسة الداخلية في طهران وواشنطن، حيث يحتمل أن يكون للاتفاق منتقدون أكثر من مؤيدين»، مع «الخوف في كل دقيقة من المفاوضات من الذهاب بعيدًا في المقترحات»، سواء تعلق الأمر بالنسبة للولايات المتحدة برفع العقوبات، وبالنسبة لإيران بالعودة إلى التزاماتها النووية.

ويجب على مجموعات الخبراء أيضًا استئناف عملها أثناء النهار. ويتعلق الأمر بتحديد تفاصيل العقوبات التي يمكن أن تكون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مستعدة لرفعها، وكيف تنوي إيران العودة إلى التزاماتها النووية التي تحررت منها.

بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ مجموعة ثالثة العمل لفحص «التسلسل المحتمل» للخطوات العملية من أجل إعادة هذه الاتفاقية إلى المسار الصحيح، علما بأنها أُبرمت لمنع الجمهورية الإسلامية من حيازة السلاح النووي.