هايتي: إطلاق 3 كهنة اختطفوا قبل أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 02:05 مساء
سيدة تصلي لأجل الكهنة المخطوفين في هايتي. (الإنترنت)

أطلق ثلاثة من أصل خمسة كهنة وراهبتين كاثوليك اختطفوا في هايتي قبل نحو عشرة أيام، بحسب ما أعلن لوكالة «فرانس برس» مجلس أساقفة هذا البلد الفقير الواقع في البحر الكاريبي.

وقال الأب لودجيه مازيل الناطق باسم مجلس الأساقفة إنّ «ثلاثة من الكهنوتيين السبعة الذين اختطفوا في 11 أبريل أُطلقوا. الفرنسيان لم يطلقا، ما من علمانيين في عداد المُفرج عنهم».

وفي 11 أبريل تعرّض عشرة أشخاص، من بينهم خمسة كهنة وراهبتان، للخطف في كراو دي بوكيه قرب العاصمة بور أو برنس بينما كانوا متوجهين لحضور مراسم تسلّم كاهن جديد مهامه.

والكهنوتيون السبعة الذين اختطفوا هم أربعة كهنة وراهبة هايتيون وكاهن وراهبة فرنسيان، أما العلمانيون الثلاثة الباقون الذين اختطفوا معهم فهم ثلاثة هايتيين من أفراد أسرة كاهن محلّي، وكان الخاطفون طلبوا فدية مالية بقيمة مليون دولار لإطلاق المخطوفين.

وتشتبه الشرطة في وقوف عصابة «400 ماووزو» المسلّحة الناشطة في المنطقة وراء عملية الخطف، وفي الأشهر الأخيرة سجّلت عمليات الخطف للحصول على فدية مالية ارتفاعاً في بور أو برنس وفي مناطق أخرى من البلاد ما يؤشّر إلى هيمنة متزايدة للعصابات المسلّحة.

وكانت السلطات أعلنت في مارس حال الطوارئ في بعض أحياء العاصمة ومنطقة أخرى «لإعادة بسط سلطة الدولة» في مناطق تسيطر عليها عصابات مسلحة.

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