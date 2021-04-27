المجلس العسكري في تشاد يحظر مظاهرات المعارضة

رئيس المجلس الانتقالي العسكري في تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، 09 أبريل 2021، (ا ف ب)

حظر العسكريون الحاكمون في تشاد مظاهرات المعارضة والمجتمع المدني المقررة اليوم الثلاثاء؛ احتجاجا على «الانقلاب المؤسساتي» الذي نفذه المجلس العسكري الانتقالي لوضع يده على السلطة، بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو، وفق ما جاء في مرسوم صدر الإثنين عن وزارة الأمن العام.

وجاء في المرسوم الذي يحمل توقيع سليمان أباكار أدوم أن «كل المسيرات أو المظاهرات، أيا كانت تسميتها، التي لم تحصل على موافقة مسبقة ومن شأنها أن تبلبل النظام العام، تحظر بشكل قاطع في مجمل الأراضي الوطنية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وطلب «الوفاق التشادي لحقوق الإنسان» الإثنين من ناشطيه «الخروج بشكل حاشد» للتظاهر ضد المجلس العسكري الذي وصفه بأنه «هيئة غير قانونية وغير شرعية باركتها فرنسا التي تظن أن بوسعها فرض ديكتاتورية عسكرية جديدة على التشاديين».

ويمسك محمد إدريس ديبي (37 عاما) بكامل السلطات على رأس المجلس، وقد أحاط نفسه بـ14 جنرالا أوفياء لوالده، ووعد بإجراء «انتخابات حرة وديمقراطية» بعد 18 شهرا.

ودعت المعارضة والمجتمع المدني منذ أن وضع المجلس العسكري يده على السلطة، إلى «عملية انتقالية بقيادة المدنيين».