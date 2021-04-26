المجلس العسكري في تشاد يعين باهيمي باداكي رئيسا للوزراء

باهيمي باداكي ألبير رئيسا للحكومة الانتقالية. (الإنترنت)

عين رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، الجنرال محمد إدريس ديبي، باهيمي باداكي ألبير رئيسا للحكومة الانتقالية، الذي يعتبر أحد قادة الأحزاب السياسية المقربة من الرئيس الراحل.

وكان باهيمي باداكي قد حل في ثانيا في نتائج الانتخابات الأخيرة، بنسبة أكثر من 10%، التي فاز بها الرئيس الراحل قبل مقتله في مواجهة مع المتمردين شمال البلادـ بحسب «فرانس برس».

وفاة ديبي

وقد التقى رئيس الوزراء الجديد برئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد إدريس ديبي إتنو، عقب أيام فقط من إعلان وفاة ديبي الأب، مع رؤساء الوزراء السابقين، ضمن المشاورات التي أجراها دييي الابن مع الشخصيات السياسية المرجعية في البلاد.

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وكانت الأحزاب السياسية المعارضة، طلبت وساطة دول الساحل الخمس، لدى لقائها الرئيسين النيجري والموريتاني بتعيين رئيس وزراء توافقي يحظى بقبول الأغلبية، بحسب أحد شروطها للحوار الشامل مع المجلس العسكري الانتقالي.