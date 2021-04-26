المجلس العسكري في تشاد يعين باهيمي باداكي رئيسا للوزراء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أبريل 2021, 09:31 مساء
باهيمي باداكي ألبير رئيسا للحكومة الانتقالية. (الإنترنت)

عين رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، الجنرال محمد إدريس ديبي، باهيمي باداكي ألبير رئيسا للحكومة الانتقالية، الذي يعتبر أحد قادة الأحزاب السياسية المقربة من الرئيس الراحل.

وكان باهيمي باداكي قد حل في ثانيا في نتائج الانتخابات الأخيرة، بنسبة أكثر من 10%، التي فاز بها الرئيس الراحل قبل مقتله في مواجهة مع المتمردين شمال البلادـ بحسب «فرانس برس».

وفاة ديبي
وقد التقى رئيس الوزراء الجديد برئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد إدريس ديبي إتنو، عقب أيام فقط من إعلان وفاة ديبي الأب، مع رؤساء الوزراء السابقين، ضمن المشاورات التي أجراها دييي الابن مع الشخصيات السياسية المرجعية في البلاد.

- المجلس العسكري في تشاد يرفض التفاوض مع المتمردين
- مجلس السلم الأفريقي: النزاع الليبي والمرتزقة والإرهابيون وراء التوترات في تشاد

وكانت الأحزاب السياسية المعارضة، طلبت وساطة دول الساحل الخمس، لدى لقائها الرئيسين النيجري والموريتاني بتعيين رئيس وزراء توافقي يحظى بقبول الأغلبية، بحسب أحد شروطها للحوار الشامل مع المجلس العسكري الانتقالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ناس اليوم (الحلقة 13)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 13)
فيديو
لمسة وفاء - يونس راشد (الحلقة 13)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 13)
فيديو
الهلال يلحق بالأخضر أول هزيمة في مباراة متوقفة تنتظر قرار اتحاد الكرة الليبي.. ...
رياضة محلية
الغربال (الحلقة 13)
فيديو
الأهلي بنغازي يشكو للحكومة الليبية
رياضة محلية
من أندريا بيلوتي الذي يثير اهتمام الدوري الإيطالي والإنجليزي والإسباني؟
رياضة عالمية
ملعب «الأولمبيكو» يستقبل قمة لاتسيو وميلان في «الكالتشيو»
رياضة عالمية
سلامة ووليامز يطالبان المجتمع الدولي بـ«إشارة حازمة» للجهات الفاعلة في ليبيا
ليبيا
طريق دولي جديد يربط مصر وليبيا وتونس
ليبيا
الكاتب فتحي القابسي: المشاهد مدرك كل كبيرة وصغيرة وزمن الرسائل ولى
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه المادة قد تقلل من خطر الإصابة بـ«كورونا»