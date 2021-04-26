قوات معارضة للرئيس الصومالي تسيطر على مناطق استراتيجية بالعاصمة مقديشو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أبريل 2021, 08:46 مساء
الرئيس الصومالي محمد عبد الله. (الإنترنت)

سيطر مسلحون معارضون للرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، على مناطق استراتيجية من العاصمة مقديشو، الإثنين، بعد اشتباكات بين فصائل في قوات الأمن في مطلع الأسبوع بسبب تمديد فترة رئاسته.

ووقع محمد قانونا في وقت سابق هذا الشهر يمدد فترة رئاسته عامين بعد إلغاء الانتخابات؛ مما أثار ضجة سياسية تهدد بتشتيت تركيز القوات المسلحة الصومالية عن محاربة المسلحين المرتبطين بالقاعدة، بحسب «رويترز».

وأثار تمديد الرئيس لفترة رئاسته غضب المانحين الأجانب الذين ساندوا حكومته الهشة على أمل تحقيق الاستقرار الذي طال انتظاره في الصومال، الذي يشهد اضطرابات إلى حد كبير منذ الحرب الأهلية العام 1991.

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وبعد تبادل لإطلاق النار في مقديشو، يوم الأحد، وقدوم بعض القوات من خارج العاصمة سيطرت قوات مناهضة للرئيس محمد، على مديرية هولوداغ بحسب تقارير. وتضم المنطقة عديد الفنادق ومراكز الأعمال والمدارس.

كما سيطرت قوات معارضة على بعض الطرق المؤدية إلى تقاطع سيدكا، وهي نقطة تفتيش أمنية قريبة من القصر الرئاسي ووزارة الداخلية والبرلمان. وأُقيمت حواجز رملية خارج بعض المدارس التي أغلقت أبوابها الإثنين بسبب العنف في اليوم السابق. ووضعت حواجز معدنية على طريق واحد.

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