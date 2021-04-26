قطاع غزة يواجه كارثة صحية.. غرف العناية المكثفة تمتلئ بمصابي «كورونا»

المصاب الفلسطيني بفيروس كورونا حسين الحاج (71 عاما) يتحدث إلى الممرض في غرفة العناية المكثفة في مستشفى الصداقة الفلسطيني التركي. (أ ف ب)

يرقد حسين الحاج في غرفة العناية المكثفة في مستشفى الصداقة الفلسطيني التركي في قطاع غزة، وفيما يجاهد لاستنشاق الهواء وهو موصول بجهاز التنفس الصناعي، يحاول الكلام بصعوبة ليقول إن التطعيم ضد فيروس كورونا «ضروري» بعد اكتظاظ وحدات العلاج المكثف الذي ينذر بكارثة صحية.

تمتلئ وحدة العناية المكثفة في المستشفى، التي أُنشئت قبل نحو شهرين لعلاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا، بالشاشات التي تعتلي أسرَّة المرضى وتومض باللونين الأخضر والأحمر، بينما ترتفع أصوات التنبيه من أجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب، بحسب «فرانس برس».

التطعيم بعد التعافي

يقول الحاج وهو رجل سبعيني: «سآخذ التطعيم بعد أن أتعافى». ويضيف وقد غلبت أصوات الأجهزة الطبية على صوته «نعيش هنا بلا صلاة ولا زيارة، أجد هنا العناية الطيبة وآمل أن تنتهي بعودة البسمة إلى وجوهنا».

أحصى قطاع غزة المحاصر برا وبحرا وجوا من قبل إسرائيل منذ أكثر من 14 عاما، نحو 98 ألف إصابة بالفيروس و857 وفاة. ومن المتوقع أن يرتفع العدد خلال الأسبوع الجاري إلى أكثر من مئة ألف إصابة.

مع تفشي فيروس كورونا، كانت الإصابات معدومة في قطاع غزة الذي تحاصره الدولة العبرية منذ 14 عاما. لكن المشهد تغير في أغسطس، بعد إعلان أول إصابات محلية بالفيروس وازداد الوضع سوءا مؤخرا مع الارتفاع المطرد في أعداد الإصابات في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل العودة إلى حياة شبه طبيعية.

110 آلاف جرعة من اللقاحات

اليوم، يمكن وصف الحالة الصحية في قطاع غزة بأنها ضعيفة جدا، وهناك نقص كبير في الأجهزة والمستلزمات الطبية والأسرة في وحدات العناية المكثفة وهي أمور تفاقمت مع تفشي الفيروس.

وتسلمت وزارة الصحة في قطاع غزة نحو 110 آلاف جرعة من اللقاحات من مصادر متعددة، وجرى حتى الآن تلقيح نحو 35 ألف مواطن. ويحتاج سكان القطاع، إلى نحو 2.6 مليون جرعة من اللقاحات.

وفي محاولتها لاحتواء الحالة الوبائية، فرضت حكومة حماس حظر تجوال ليليًا اعتبارًا من السابعة مساء حتى صباح اليوم التالي، وأبقت على الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت في نهاية كل أسبوع.