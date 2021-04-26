مقتل عشرات الجنود النيجيريين في كمين نصبه تنظيم «داعش» لقافلتهم شمال البلاد

جنود نيجيريون في قاعدة مايدوغوري الجوية. 31 يناير 2021. (أ ف ب)

قُتل نحو 31 عسكريا، الأحد، في شمال شرق نيجيريا في كمين نصبه «متطرفون» على ارتباط بتنظيم «داعش» لقافلتهم على إحدى الطرقات، على ما أفاد مسؤولان عسكريان صباح الإثنين.

هاجمت نحو عشرين مركبة تابعة لمقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا القافلة العسكرية ظهر اليوم (11.00 ت غ) في بلدة ماينوك المجاورة لمايدوغوري، كبرى مدن ولاية بورنو، معقل التمرد «المتطرف» في الشمال الشرقي المستمر منذ أكثر من عشر سنوات، وفق «فرانس برس».

كمين إرهابي

قال ضابط، طلب عدم كشف اسمه، «خسرنا 31 جنديا في الكمين الذي نصبه إرهابيون، بينهم قائدهم الذي كان برتبة مقدم». وأوضح مصدر عسكري ثانٍ أن القافلة كانت تنقل أسلحة إلى مايدوغوري عندما تعرضت للهجوم، مؤكدا تسجيل الحصيلة نفسها. وقال الضابط الثاني: «وصل الإرهابيون على متن عدة شاحنات بينها أربع مركبات مدرعة وخاضوا معركة شرسة مع القافلة».

وتابع «أمطر» المتطرفون القافلة بالصواريخ وتغلبوا على الجنود، مما أدى إلى وقوع «خسائر فادحة» بين الجنود مضيفا: «لقد فقدنا الكثير من الرجال بطريقة مروعة».

اجتياح قاعدة عسكرية

وأشار المصدران إلى أن المتطرفين استولوا على أسلحة وعربتين مدرعتين في الهجوم قبل أن يجتاحوا قاعدة عسكرية تقع خارج ماينوك، حيث قاموا بإحراق جزء منها، بالإضافة إلى عدد من الآليات العسكرية. وسبق أن استهدف «المتطرفون» ماينوك، وهاجموا قاعدتها العسكرية.

وبات تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا يشكل تهديدا رئيسيا في المنطقة، حيث يشن هجمات على جنود وقواعد، ويختطف مقاتلوه ركاب سيارات على طرق رئيسية بعد إقامة كمائن وحواجز وهمية.

وتواصل بوكو حرام و«داعش» في غرب أفريقيا زرع الذعر في شمال شرق نيجيريا، حيث أسفر التمرد المستمر منذ عشر سنوات عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتشريد مليونين.

وفي 2016 انشق تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا عن بوكو حرام وأصبح يمثل أكبر تهديد في نيجيريا.