تسجيل صوتي يثير انتقادات واسعة ضد وزير خارجية إيران

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف (أرشيفية: إنترنت)

وسط انتقادات واسعة، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن التسجيل الصوتي للوزير محمد جواد ظريف الذي أثار تسريبه جدلا في إيران، تضمن «مواقف شخصية» واقتطع من حديث غير معد للنشر.

وفي التسجيل الذي أكدت الخارجية صحته، يتحدث ظريف عن قضايا عدة من أبرزها الدور الواسع الذي أداه اللواء الراحل قاسم سليماني، القائد السابق لقوة القدس في الحرس الثوري، في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية.

ويمتد التسجيل أكثر من ثلاث ساعات، ونشرته، الأحد، وسائل إعلام خارج إيران، قبل أن يتم تداوله عبر وسائل أخرى داخل إيران وخارجها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

خطيب زاده: حوار روتيني

وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي اليوم: «ما تم نشره لم تكن مقابلة مع وسائل الإعلام، بل حوارا ضمن اللقاءات الروتينية في إطار الحكومة».وأكد أن نقاشات كهذه دائما ما تكون «جدية، شفافة، ومباشرة».

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية التي قالت إنها حصلت على نسخة من التسجيل، بعض المقتطفات منه.

وقال ظريف في التسجيل الصوتي: «في الجمهورية الإٍسلامية الميدان العسكري هو الذي يحكم، لقد ضحيت بالدبلوماسية من أجل الميدان العسكري، بدل أن يخدم الميدان الدبلوماسية، فهيكلية وزارة الخارجية هي ذات توجه أمني غالبا».

الصحيفة الأميركية نقلت عن وزير الخارجية الإيراني قوله إن سليماني عمل عن قرب مع روسيا لمعارضة الاتفاق حول البرنامج النووي الذي أبرم بين طهران والقوى الكبرى العام 2015، بعد مفاوضات شاقة كان ظريف أبرز ممثل لإيران فيها.

وأثارت التصريحات المسربة انتقادات سياسيين محافظين، لا سيما أنها طالت سليماني الذي يعد من أبرز مهندسي السياسة الإقليمية الإيرانية، ويحظى بمكانة كبيرة خصوصا بعد اغتياله بضربة جوية أميركية العام الماضي.

نائب: تشكيك في الخطوط الحمر

ورأى النائب المحافظ نصرالله، أن ظريف في تسجيله «يشكك بمسائل تندرج ضمن الخطوط الحمر للجمهورية الإسلامية التي يتولى فيها منصب وزير الخارجية»، وفق ما نقلت وكالة فارس للأنباء.وطلب النائب «توضيحات» من ظريف بشأن ما أدلى به.

وانتقدت «فارس» تقديم ظريف نفسه خلال الحديث المسرّب بمثابة «رمز للدبلوماسية» في مواجهة سليماني الذي يشكل رمز «ميدان المعارك».

وقلل خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي، من شأن الجدل بشأن التصريحات، مشددا على أن ظريف «يوضح في التسجيل أن تصريحاته هي رأيه الشخصي»، مشيرا إلى أن ما نشر هو «ثلاث ساعات ونصف ساعة، من حديث امتد سبع ساعات».

وتولى سليماني لأعوام طويلة قيادة قوة القدس الموكل لها العمليات الخارجية للحرس الثوري، واغتيل بضربة أميركية قرب مطار بغداد فجر الثالث من يناير 2020.

ظريف ينتقد سليماني ويقرأ الفاتحة على روحه

وبدأ ظريف الإثنين زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد، وقام بعيد وصوله بالتوقف في موقع استهداف سليماني؛ حيث تلا الفاتحة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، حيا وزير الخارجية الإيراني سليماني، واصفا إياه بـ«بطل القتال ضد داعش»، في إشارة الى تنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يسيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا.