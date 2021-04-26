«كورونا» يضع الهند على أجهزة التنفس الصناعي

محارق الجثث في مدينة بوبال في الهند (أرشيفية: إنترنت)

سارعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تزويد الهند بأجهزة تنفّس ومعدّات تطعيم الإثنين في وقت يواجه البلد الآسيوي موجة كارثية غير مسبوقة من وباء «كوفيد 19» أغرقت المستشفيات ومحارق الجثث التي باتت على إثرها تعمل بكامل طاقتها.

ودفع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات مؤخرا عائلات المرضى إلى اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي لبث نداءات من أجل الحصول على إمدادات الأكسجين ومعرفة المستشفيات التي تتوفر فيها أسرّة، بينما مددت سلطات العاصمة نيودلهي إغلاقا فرضته لمدة أسبوع.

آخر بؤرة للوباء في العالم

وأصبح البلد الذي يسكنه 1,3 مليار نسمة آخر بؤرة للوباء الذي أودى بأكثر من ثلاثة ملايين شخص حول العالم، رغم تحرّك الدول الأغنى لإعادة الحياة إلى طبيعتها مع تسريع وتيرة برامج التطعيم.

وقال عرفان سلماني لوكالة «فرانس برس»، إنه ينتقل من مستشفى إلى آخر في أنحاء نيودلهي على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة بحثا عن الأكسجين لشقيقته.

«لم أشهد شيئا قط بهذه الفظاعة، أحاول من دون توقف، ماذا يمكنني أن أفعل، أواجه رفضا تلو الآخر»، قالها عرفان بحسرة.

وتعهدت فرنسا وألمانيا وكندا بتقديم الدعم إلى الهند التي يعزى إليها الارتفاع في عدد الإصابات على مستوى العالم في الأيام الأخيرة، إذ سجّلت وحدها 352 ألفا و991 إصابة جديدة و2812 وفاة حتى اليوم الإثنين، في أعلى حصيلة لديها منذ ظهور الوباء.

أولى الشحنات البريطانية

ومن المقرر أن تصل إلى الهند صباح الثلاثاء أول شحنة إمدادات جوية من تسع من بريطانيا، وتشمل أجهزة تنفّس وأجهزة توليد الأكسجين، وفق ما أفاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، متعهّدا بأن بلاده ستبذل «كل ما في وسعها للمساعدة».

بدوره، أكد البيت الأبيض أنه سيوفر معدات إنتاج اللقاحات والعلاجات والفحوص وأجهزة التنفس والوقاية فورا للهند.

30 مليون جرعة لقاح فائضة

لكنه لم يذكر إن كان سيرسل أيا من 30 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا فائضة عن الحاجة حاليا في الولايات المتحدة، وهو ما أثار اتهامات لواشنطن بتخزين اللقاحات.

وتواجه حكومة الهند الهندوسية القومية انتقادات متزايدة لسماحها بالتجمّعات الحاشدة في أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، إذ حضر الملايين مهرجانات دينية وشاركوا في تجمّعات سياسية.

وأكدت منصة تويتر، الأحد، أنها حجبت عشرات التغريدات، بما فيها تلك الصادرة عن نواب معارضين، انتقدت طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة بعد التماس قانوني تقدّمت به نيودلهي إلى المنصة.