الكرملين: لقاء محتمل بين بوتين وبايدن في يونيو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 10:03 مساء
صورة مركبة للرئيس الأميركي (يسار)، والرئيس الروسي. (الإنترنت)

أكد يوري أوتشاكوف، أحد مستشاري الكرملين، الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن قد يجتمعان «في يونيو»، لافتا إلى أن هناك «مواعيد محددة» قيد الدرس.

وكان جو بايدن اقترح في منتصف أبريل، خلال مكالمة هاتفية مع بوتين، لقاءً هذا الصيف في دولة ثالثة لعقد قمة تهدف إلى تهدئة العلاقات بين القوتين المتنافستين، التي هي في أدنى مستوياتها حاليا، وفق «فرانس برس».

اهتمام روسي
وأعربت موسكو عن اهتمامها بالاقتراح، ولكن وسط تبادل فرض العقوبات بين البلدين. وقال أوتشاكوف في مقابلة عبر محطة «روسيا 1» التلفزيونية: «هناك تواريخ محددة، لن أصرح عنها، لكنها في يونيو».

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأميركي بأول رحلة إلى الخارج منتصف يونيو إلى المملكة المتحدة ثم إلى بلجيكا لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي ولقاء قادة الاتحاد الأوروبي.

- «فرانس برس»: فنلندا تعرض استضافة قمة بايدن وبوتين

وبحسب بيان للبيت الأبيض صدر الجمعة، يفترض تقديم مزيد التفاصيل قريبا حول هذه الجولة. وقد أثار هذا البيان على الفور التكهنات في واشنطن بشأن لقاء محتمل مع فلاديمير بوتين.

استضافة القمة
وأعربت فنلندا والنمسا خصوصا عن استعدادهما لاستضافة القمة بين بوتين وبايدن. وبلغ التوتر بين موسكو وواشنطن ذروته على خلفية خلافات بشأن أوكرانيا، ومصير المعارض أليكسي نافالني واتهامات بالتجسس والتدخل في الانتخابات وهجمات إلكترونية منسوبة إلى موسكو.

وفي 20 أبريل، فرضت واشنطن عقوبات جديدة شملت طرد عشرة دبلوماسيين روس، وفرض قيود على شراء الديون الروسية. وردت روسيا بطرد عشرة دبلوماسيين أميركيين وحظرت دخول أعضاء عدة من حكومة جو بايدن إلى أراضيها.

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