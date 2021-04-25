الهند تسجل حصيلة يومية قياسية للإصابات بـ«كورونا».. وجسر جوي خارجي لنقل الأكسجين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 09:46 مساء
مرضى كورونا يتشاركون السرير في أحد مستشفيات في نيودلهي. (الإنترنت)

 سجلت الهند، الأحد، أعلى حصيلة على مستوى العالم لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وسط سعي حكومي لسد النقص الحاد في الأوكسجين من دول أجنبية.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الحالات في جميع أنحاء الهند ارتفع بزيادة قياسية يومية بلغت 349691 يوم الأحد، ليصبح المجموع 16.96 مليون حالة، بما في ذلك 192.311 حالة وفاة، وفق «رويترز».

طائرات عسكرية وقطارات
وكانت الحكومة الهندية نشرت طائرات عسكرية وقطارات لتوصيل الأكسجين الذي تشتد الحاجة إليه إلى دلهي من أجزاء أخرى من البلاد ودول أجنبية، بما في ذلك سنغافورة.

- واشنطن تقرر إرسال مساعدات «فورية» إلى الهند

من جانبها أعلنت ناطقة باسم البيت الأبيض، أن واشنطن تشعر بقلق إزاء الزيادة الهائلة في إصابات كورونا في الهند، وتخطط لنشر دعم إضافي بسرعة للحكومة الهندية والعاملين بمجال الرعاية الصحية.

دعم إضافي سريع لحكومة الهند
وقالت الناطقة لـ«رويترز» «إننا نجري محادثات نشطة على مستويات عالية، ونخطط لنشر دعم إضافي سريع لحكومة الهند والعاملين في مجال الرعاية الصحية الهنود وهم يكافحون هذا المرض». سيكون لدينا المزيد لمشاركته قريبا جدا».

وحذر آشيش جها، عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون، في مقال نشرته جريدة «واشنطن بوست» يوم السبت، من أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة على شفا كارثة إنسانية. وقال إن نحو 2000 شخص يموتون يوميا، لكن معظم الخبراء قدروا أن العدد الحقيقي يتراوح بين خمسة إلى عشرة أضعاف هذا المستوى.

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