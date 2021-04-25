واشنطن تقرر إرسال مساعدات «فورية» إلى الهند

قوارير أكسجين مخصصة للمستشفيات في حيدر أباد في الهند. (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل مكونات لإنتاج لقاحات ومعدات طبية «على الفور» إلى الهند في ظل زيادة أعداد الإصابات بشكل حاد بفيروس «كورونا» في البلاد، وفق ما أعلن جايك سوليفان مستشار الأمن القومي الأحد.

وقال سوليفان: «حددت الولايات المتحدة المكونات اللازمة لإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا في الهند، التي سيتم توفيرها على الفور»، دون الإشارة إلى إرسال لقاحات إلى هذا البلد الذي سجل الأحد حصيلة قياسية عالمية للإصابات بوباء «كوفيد-19»، وفق «فرانس برس».

وأضاف سوليفان أن واشنطن تستعد أيضا لإرسال «أدوية واختبارات للتشخيص السريع وأجهزة تنفس ومعدات واقية إلى الهند». كذلك، تدرس الولايات المتحدة إمكان إرسال إمدادات بالأكسجين إذ تواجه المستشفيات الهندية نقصا كبيرا على هذا الصعيد.

القدرات الإنتاجية للقاحات في الهند

ولفت سوليفان إلى أن إدارة بايدن تمول القدرات الإنتاجية للقاحات في الهند «بدرجة كبيرة» حتى تتمكن البلاد من إنتاج مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» بحلول نهاية العام 2022. إلا أن الحكومة الأميركية لم تذكر إرسال لقاحات إلى الهند. وكان المستشار الطبي للبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، قال في وقت سابق الأحد إن الولايات المتحدة ستدرس إمكان إرسال فائض من لقاحات «أسترازينيكا» إلى الهند.

وقال فاوتشي، في حديث لبرنامج «ذيس ويك» الذي تبثه شبكة «إيه بي سي»، «نحتاج فعلا إلى القيام بالمزيد. لا أعتقد أنه يمكن التغاضي عما يحصل». وتملك الولايات المتحدة نحو 30 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المنخفض الكلفة الذي لم تتم الموافقة عليه للاستخدام في البلاد، وقال فاوتشي إن فكرة إرسالها إلى الهند ستكون «أمرا قيد الدراسة».