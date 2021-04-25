المعارضة البريطانية تشكك في «ذمة جونسون»

دعت المعارضة العمالية الأحد إلى إجراء تحقيق مستقل كامل في كيفية إنفاق حكومة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون أموال دافعي الضرائب البريطانيين بعد اتهامات بتمويل لتجديد شقته.

كان دومينيك كامينغز المساعد السابق لبوريس جونسون شن الجمعة هجوما استثنائيا عنيفا على رئيس الوزراء البريطاني معتبرا أنه لا يتمتع بالكفاءة، وشكك في نزاهته في العديد من القضايا الجديدة.

وبين هذه القضايا خطة جونسون من أجل الحصول على تمويل من مانحين في القطاع الخاص لأشغال في الشقة التي يعيش فيها مع سيموندز وابنهما في داونينغ ستريت.

وبعد أشهر من الجدل، قال وزير في الحكومة في رد خطي في البرلمان الجمعة إن جونسون تحمل التكاليف "من أمواله الخاصة".

نائبة عمالية: نريد الحقيقة

وقالت النائبة العمالية جيس فيليبس لشبكة سكاي نيوز الأحد: «لا نعرف الحقيقة في هذا الجدل بين رجلين قويين جدا، ويبدو أنهما مهتمان بمن يكذب أكثر من اهتمامهما بلب الموضوع».

أضافت: «ما نحتاج إليه هو تحقيق مستقل حقيقي»، مشيرة إلى أن حزب العمال سيطرح هذه القضية العاجلة الأسبوع المقبل في البرلمان.

وأشارت النائبة العمالية إلى أن تحقيقا من هذا النوع يفترض أن يدرس«ما إذا كانت عقود منحت عبر رسائل نصية أو ما إذا كانت تخفيضات ضريبية منحت عبر رسائل نصية أو ما إذا كان رئيس الوزراء يستخدم أصدقاءه للحصول على أموال لإصلاح شقته».

رسائل نصية مع دايسون

وتبادل جونسون رسائل نصية مع الصناعي جيمس دايسون كما كشفت شبكة بي بي سي التي أوضحت أن دايسون طلب من رئيس الحكومة في بداية الوباء، «تسوية الوضع الضريبي لموظفيه الذين اضطروا إلى القدوم إلى المملكة المتحدة لعمل أجهزة التنفس الصناعي بطلب من الحكومة».

الحكومة ترد

ونفت حكومة المحافظين مرة أخرى كل المعلومات صباح الأحد. وقالت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس لسكاي نيوز «رئيس الوزراء تكفل بتغطية تكاليف تجديد شقته وهذا واضح تماما»، مؤكدة أنه «تصرف ضمن القواعد طوال العملية».

من جهتها، أكدت مفوضية الانتخابات التي تنظم التبرعات للأحزاب السياسية وإنفاقها، أنها تحقق في القضية.