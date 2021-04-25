«فرانس برس»: مقتل 11 مدنيا في مدينة استولى عليها «داعش» في نيجيريا

عسكريون نيجيريون أثناء دورية في نغامدو في شمال شرق البلاد، 3 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

قتل 11 مدنياً على الأقل في مدينة بشمال شرق نيجيريا استولى عليها مسلحون «جهاديون» من تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا، مساء الجمعة، حسب ما أفادت مصادر محلية ورسمية وكالة «فرانس برس»، السبت.

وقال المسؤول المحلي في مدينة غيدام (ولاية يوبي، شمال شرق) علي كولو كاشالا إنّ الجهاديين وصلوا إلى المدينة على متن ثماني عربات مزوّدة بمدافع رشاشة قبيل حلول وقت الإفطار، واستولوا عليها، وأضاف: «فقدنا 11 شخصاً في الغزو الإرهابي، والمسلّحون ما زالوا في المدينة».

أفاد اثنان من سكان المدينة «فرانس برس» بأن المدنيين الأحد عشر قتلوا في «قصف جوّي طال منزلين في المدينة نفّذته مقاتلة تابعة للجيش النيجيري أثناء استهدافها الجهاديين».

- مسلحون يخطفون طلابا في هجوم استهدف جامعة شمال نيجيريا

وحسب سكان، فقد «دمر الجهاديون غالبية أبراج الاتصالات في المدينة ونهبوا عدداً من المتاجر قبل أن يضرموا النار فيها»، وأكدوا أن «الجهاديين لا يزالون في المدينة واستقدموا إليها تعزيزات». وقال أحد هؤلاء السكان ويدعى باباغانا كياري: «لا يزالون في المدينة، إنّهم يخيّمون تحت أشجار، وبعضهم نائم».

وأغلق الجيش، الطريق المؤدّي إلى خارج البلدة ومنع السكّان المذعورين من مغادرتها، ما دفع بالبعض منهم للتوجّه نحو الأدغال، بينما استقل آخرون قوارب أقلتهم إلى الضفة الأخرى من النهر. وقال كاتشالا إنّ «مواطنينا يريدون مغادرة المدينة لكن الجيش يمنعهم من ذلك دون أن يطرد المتمرّدين، الأمر الذي يعرضهم للخطر».

ويعاني شمال شرق نيجيريا من أعمال عنف «جهادية» منذ أن شنّت جماعة «بوكو حرام» الإسلامية المتطرّفة تمرّداً مسلّحاً في 2009. وفي 2016 انشقّ تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا عن الحركة وأصبح يمثل «أكبر تهديد جهادي» في نيجيريا، وفق «فرانس برس». وأسفر الصراع منذ اندلاعه في 2009 عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتهجير مليونين آخرين.