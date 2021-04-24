البرلمان الباكستاني يناقش مسألة طرد السفير الفرنسي

البرلمان الباكستاني. (الإنترنت)

يناقش البرلمان الباكستاني مسألة طرد السفير الفرنسي بينما يبدو أن الحكومة نجحت في تهدئة الاحتجاجات التي تحولت الأسبوع الماضي إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة، ويقف الحزب المتطرف «لبيك باكستان» وراء حملة عنيفة ضد فرنسا منذ أن دافع إيمانويل ماكرون عن الحق في نشر رسوم كاريكاتورية باسم حرية التعبير، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتحدث الرئيس الفرنسي خلال مراسم تأبين مدرس قُتل في 16 أكتوبر بعد عرض رسوم كاريكاتورية ساخرة على طلابه في أعقاب إعادة نشر الجريدة الأسبوعية الساخرة شارلي إيبدو رسوما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويدعو القرار إلى مناقشة حول طرد الدبلوماسي الفرنسي وإلى إدانة التجديف في الغرب ووحدة الدول الإسلامية في هذا الشأن، كما يطالب السلطات بتأمين أماكن في المدن لتظاهرات مقبلة.

وتقدم بمشروع القرار نائب من الأغلبية لكنه يتوقع أن يحل محله نص أقوى لكن غير ملزم تطرحه المعارضة.

وتظاهر أنصار «تحريك لبيك باكستان» الأسبوع الماضي بعد اعتقال زعيم الحزب في 12 أبريل. وقد دعا إلى مسيرة بين لاهور وإسلام أباد شمال البلاد للمطالبة بطرد السفير الفرنسي، ومع تصاعد الاحتجاجات، دعت السفارة الفرنسية رعاياها إلى مغادرة البلاد لكن قلة منهم استجابوا للدعوة.

وقال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد الذي تفاوض مع مسؤولي الحزب لإنهاء الاحتجاجات، إن خمسة شرطيين وثمانية متظاهرين قتلوا في التظاهرات، وتخلى قادة الحزب الثلاثاء عن القيام بأي تحرك آخر ويبدو الوضع هادئا، بينما أكد وزير الإعلام فؤاد شودري في مؤتمر صحفي الأربعاء: «لم نقدم أي تنازلات».

في الماضي، اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بتبني لهجة تصالحية مع حزب «لبيك باكستان» خوفا من إغضاب المحافظين الباكستانيين، وقد دعا الإثنين الحزب نفسه إلى إنهاء العنف معتبرا أن طرد السفير الفرنسي لن يكون له سوى انعكاسات سلبية على باكستان ولا سيما على علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا.