خبراء أميركيون يوصون باستئناف التطعيم بلقاح «جونسون أند جونسون» المضاد لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 11:57 مساء

أوصت لجنة خبراء تابعة للسلطات الصحّية الأميركية الجمعة باستئناف عمليات التطعيم في الولايات المتّحدة بلقاح «جونسون أند جونسون» المضادّ لفيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه توصية بعد عشرة أيام على تعليق استخدام اللّقاح؛ إثر تسجيل حالات تجلّطات دموية نادرة، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت اللجنة التي اجتمعت بطلب من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الوكالة الأساسية المسؤولة عن الصحّة العامة في الولايات المتّحدة، إنّ استخدام اللّقاح «موصى به» للبالغين.

وفي 13 أبريل الجاري، علقت السلطات الصحية في الولايات المتّحدة عمليات التطعيم بلقاح الشركة الدوائية الأميركية العملاقة إفساحاً في المجال أمام إجراء تحقيق في الأسباب التي جعلت عدداً من النساء اللواتي تلقّين هذا اللقاح يُصبن بتجلّطات دموية خطرة مصحوبة بانخفاض في مستويات الصفائح الدموية.

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