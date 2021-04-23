إردوغان وبايدن يتفقان على إرساء «تعاون أوسع»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 09:30 مساء
بايدن وإردوغان، (أرشيفية: الإنترنت)

اتفق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، على «إرساء تعاون أوسع» في ملفات ثنائية، وذلك خلال أول اتصال بينهما منذ تنصيب الزعيم الأميركي.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان: «اتفق الزعيمان على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقة الثنائية وأهمية العمل معا لإرساء تعاون أوسع في ملفات ذات اهتمام مشترك»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض إن بايدن حثّ خلال الاتصال على «علاقة ثنائية بناءة مع مجالات تعاون موسعة وإدارة فعالة للخلافات»، كما اتفق مع إردوغان على عقد لقاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في يونيو المقبل.

ولم يشر البيت الأبيض إلى المسألة المثيرة للجدل بين البلدين حاليا، وهي مسألة الاعتراف بـ«الإبادة الجماعية للأرمن»، حيث قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستصدر «إعلانا» حول الأمر غدا السبت.

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