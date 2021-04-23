دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيملك لقاحات كافية لـ70% من سكانه البالغين في يوليو

رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين في البرلمان الأوروبي. 25 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سيملك ما يكفي من الجرعات «لتلقيح 70% من سكانه البالغين اعتبارا من يوليو».

وحدد الاتحاد الأوروبي لنفسه هدفا يقضي بتلقيح 70% من البالغين قبل نهاية العام.