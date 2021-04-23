دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيملك لقاحات كافية لـ70% من سكانه البالغين في يوليو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سيملك ما يكفي من الجرعات «لتلقيح 70% من سكانه البالغين اعتبارا من يوليو».
وحدد الاتحاد الأوروبي لنفسه هدفا يقضي بتلقيح 70% من البالغين قبل نهاية العام.
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء