دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيملك لقاحات كافية لـ70% من سكانه البالغين في يوليو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 05:05 مساء
رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين في البرلمان الأوروبي. 25 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سيملك ما يكفي من الجرعات «لتلقيح 70% من سكانه البالغين اعتبارا من يوليو».

وحدد الاتحاد الأوروبي لنفسه هدفا يقضي بتلقيح 70% من البالغين قبل نهاية العام.

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