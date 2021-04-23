وكالة الأدوية الأوروبية: فوائد لقاح أسترازينيكا تزداد مع ارتفاع سن متلقيه

لقاح أسترازينيكا. (الإنترنت)

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، بعد دراسة جديدة، أن فوائد لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، تزداد مع ارتفاع سن متلقيه، وهي لا تزال تفوق المخاطر على غرار التعرض لتجلطات دموية.

وكانت المفوضية الأوروبية طلبت من الوكالة إجراء دراسة جديدة، إثر بروز مخاوف في عدة دول أوروبية قررت حصر استعمال لقاح أسترازينيكا بين المسنين، بعد رصد حالات تجلط دم لدى أشخاص تطعموا به، وفق وكالة فرانس برس.

وأوضحت وكالة الأدوية الأوروبية، في بيان، أن الدراسة أظهرت أن فوائد تلقي اللقاح تزداد مع ارتفاع السن.

وأضافت أن «فوائد فاكسزفريا (اسم لقاح أسترازينيكا) تفوق المخاطر عند البالغين من جميع الفئات العمرية».

ويشتبه في أن لقاحي أسترازينيكا وجونسون آند جونسون ضد كوفيد-19، وهما مطوران بالتقنية نفسها، يسببان نوعا شديد الندرة من تجلطات الدم.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية أعلنت مؤخرا، أنه من المتوقع إدراج جلطات الدم كأثر جانبي «نادر جدا» للقاحي أسترازينيكا وجونسون آند جونسون.