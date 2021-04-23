«كورونا» في الهند: 330 ألف حالة جديدة.. والمستشفيات تستغيث من نفاد الأكسجين

شرطي هندي يتفقد غرفة على إثر حريق في أحد مستشفيات ضواحي بومباي، 23 أبريل 2021. (أ ف ب)

تطلق مستشفيات نيودلهي، التي تحتاج إلى الأكسجين، نداءات استغاثة، الجمعة، بينما توفي 13 مصابا بـ«كوفيد-19» في حريق في مستشفى في ضواحي مومباي، في مأساة تضاف إلى الكارثة الصحية التي تضرب الهند.

وفي الساعات الـ24 الأخيرة سُجلت 330 ألف إصابة جديدة و2000 وفاة بـ«كورونا» في الهند. ويعاني النظام الصحي الهندي المتقادم من نقص التمويل. وفي مواجهة هذه الموجة الوبائية الحادة الثانية، يحتاج بشدة إلى الأدوية والأكسجين للمرضى الأكثر تضررا من الفيروس، وفق وكالة «فرانس برس».

وفتح تحقيق في أسباب الحريق الذي أودى بحياة 13 مصابًا بالفيروس صباح، الجمعة، في مستشفى في إحدى ضواحي مدينة بومباي.

وقال المسؤول في الإطفاء موريسون خافاري إن 17 مريضًا كانوا في وحدة العناية المركزة في مستشفى فيجاي فالابيه عندما اندلع حريق توفي 13 منهم ونُقل أربعة آخرون إلى منشآت أخرى.

وقبل يومين توفي 22 مصابا بـ«كوفيد-19» في مستشفى آخر في ولاية ماهاراشترا أيضا، بسبب انقطاع إمدادات الأكسجين عن أجهزة التنفس الصناعي لمدة نصف الساعة. وتوفي أربعة مرضى مطلع أبريل في حريق في عيادة خاصة في ولاية ماهاراشترا، بينما أدى حريق في مستشفى في مارس إلى مصرع 11 شخصًا في بومباي.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء لوكالة «فرانس برس» إن الحريق الذي تم إخماده الآن اندلع نحو الساعة الثالثة فجرا (21.30 ت غ) ويجري التحقيق في أسبابه. وأودى «كوفيد» بحياة شرافان راثود أحد المؤلفين الموسيقيين لبوليوود في تسعينات القرن الماضي. وقد توفي عن 66 عاما في مستشفى في بومباي، حسبما قال نجله لوكالة الأنباء الهندية.

مودي يعقد اجتماع أزمة

وأحصت الهند نحو أربعة ملايين إصابة جديدة في أبريل وحده، ما خيب الآمال التي أثارتها في وقت سابق من هذا العام لاحتمال تجاوزها لأسوأ مراحل الوباء. ونسبت هذه الزيادة جزئيا إلى «طفرة مزدوجة» للفيروس وتجمعات حاشدة مثل مهرجان كومبه ميلا الطويل في هاريدوار، ولاية أوتاراخاند (شمال) حيث تدفق نحو 25 مليون حاج هندوسي معظمهم بلا كمامات وبلا مراعاة لقواعد التباعد، منذ يناير حتى مطلع الشهر الجاري.

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ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في ثلاثة اجتماعات أزمة على الأقل، الجمعة، مخصصة لإمدادات الأكسجين وتأمين الأدوية الأساسية. وما زالت العاصمة نيودلهي من المدن الأكثر تضررًا وتسجل فيها مئات الآلاف من الإصابات الجديدة مع دخول عدد كبير من المصابين إلى المستشفيات في الأيام الأخيرة.

وتطلق المستشفيات في المدينة نداءات استغاثة يوميًا لطلب مساعدة من حكومة الولاية والحكومة الوطنية للحصول على المساعدة بسبب نفاد إمدادات الأكسجين.

وأعلنت «ماكس هيلث» أكبر شبكة للمستشفيات الخاصة صباح الجمعة: «خلال ساعة واحدة سينفد الأكسجين في مستشفيي ماكس سمارت وماكس ساكيت. ننتظر إمدادات وعدت بها (مجموعة) إينوكس (الصناعية) منذ الساعة الواحدة فجرا». وتابعت أن «أكثر من 700 مريض بحاجة إلى مساعدة عاجلة».

وتنشر مستشفيات خاصة أخرى في المنطقة رسائل فيديو وتطلق نداءات مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام.

ونفد الأكسجين في ست مستشفيات على الأقل في العاصمة الهندية في وقت متأخر من ليل الخميس الجمعة بينما لم يتبق كمية تكفي سوى بضع ساعات في مستشفيات أخرى.

قطار سريع وطائرات لنقل الأكسجين

قال المدير الطبي لمستشفى سير جانجارام في نيودلهي في بيان، إن «25 مريضًا من الذي يعانون من أكثر الأوضاع خطورة توفوا في الساعات الـ24 الماضية ولم يتبق من الأكسجين سوى ما يكفي لساعتين».

وأضاف: «قد تحدث أزمة كبيرة»، مشيرًا إلى أن «حياة نحو ستين مريضًا آخرين من الأكثر تضررًا معرضة للخطر والتدخل مطلوب بشكل عاجل».

وتقوم شاحنات صهاريج لنقل الأكسجين الطبي بتزويد ولايات عديدة في جميع أنحاء البلاد على مدى الساعة طوال أيام الأسبوع. وبدأت طائرات شحن تابعة للقوات الجوية توصيل ناقلات الأكسجين الكبيرة إلى الأماكن التي تعاني من نقص.

وغادر أول قطار «أكسجين إكسبرس» المركز الصناعي في فيزاغ جنوب البلاد الخميس متوجهًا إلى ولاية ماهاراشترا محملًا بشاحنات أكسجين.

وأحصت الهند أكثر من 16 مليون إصابة و187 ألف وفاة في حصيلة تبقى، إذا قورنت بعدد السكان، أقل بشكل كبير من دول أخرى.