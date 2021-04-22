واشنطن تقول إنها تنتظر «أفعالا» وليس «أقوالا» بعد قرار روسيا سحب جنودها قرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أبريل 2021, 09:19 مساء
المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس. (أرشيفية، الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن الولايات المتحدة تنتظر «أفعالا» وليس «أقوالا» من جانب روسيا بعد إعلان هذه الأخيرة بدء سحب قواتها المحتشدة قرب أوكرانيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافة، إن واشنطن «ستواصل مراقبة الوضع عن كثب».

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الخميس، أن روسيا ستبدأ، الجمعة، سحب قواتها المحتشدة بالقرب من أوكرانيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، والتي أثارت قلق الغرب وكييف.

وقال شويغو في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن «القوات أظهرت قدرتها على ضمان الدفاع الموثوق عن البلاد. لذلك قررت إنهاء أنشطة التدقيق في المقاطعات العسكرية الجنوبية والغربية» المتاخمة لأوكرانيا.

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