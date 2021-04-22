بوتين يتوعد برد «غير معهود وسريع وقاس» على «الاستفزازات» ضد روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .(أرشيفية:أ.ف.ب)

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خصومه الخارجيين، الأربعاء، بردّ «قاس» في حال سعيهم لمهاجمة روسيا، مع تصاعد التوتر مع الغرب بشأن أوكرانيا خصوصًا ومصير المعارض المسجون أليكسي نافالني.

وتظاهر آلاف الأشخاص في روسيا دعمًا لنافالني منتقد الكرملين المضرب عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع، إلا أن الأعداد كانت أقل مما كانت عليه في يناير وفبراير عندما دفع توقيفه عشرات آلاف الروس إلى النزول إلى الشارع.

وحذر الرئيس الروسي في خطابه السنوي خصومه الخارجيين الذين يتواجه معهم في ملفات عدة لا سيما سجن نافالني، وشدد على أن «منظمي الاستفزازات التي تهدد أمننا سيندمون كما لم يندموا على شيء من قبل»، معربًا عن أمله بـ«ألا يخطر لأحد أن يتخطى خطًا أحمر»، متوعدًا برد «غير معهود وسريع وقاس»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وتعرضت روسيا لعدد من العقوبات الغربية على خلفية النزاع في أوكرانيا و«قمع» المعارضة واتهامها بتدبير هجمات إلكترونية وبالتجسس والتدخل في الانتخابات الأميركية.

ولم يتناول بوتين في خطابه السنوي للجمعية الفدرالية، في شكل مباشر هذه الملفات، واكتفى بالتطرق إلى المحاولة المزعومة «للانقلاب واغتيال رئيس بيلاروسيا» ألكسندر لوكاشنكو، والتي تم الكشف عنها في نهاية الأسبوع الماضي وفقًا لأجهزة الأمن في البلدين. وندد بوتين بالصمت الغربي في هذه القضية، عشية استقباله في موسكو نظيره البيلاروسي المنبوذ في الغرب بسبب «القمع الوحشي» لحركة احتجاجية انطلقت في أغسطس 2020، وفق «فرانس برس».

ولم يستجب للنداءات الغربية لسحب عشرات آلاف الجنود الروس الذين نشرهم عند الحدود مع أوكرانيا ما عزز المخاوف من وقوع نزاع واسع النطاق.

بوتين يتعهد بالحد من ارتفاع الأسعار

واحتلت الأزمة الاقتصادية والصحية الناجمة عن «كوفيد-19» حيزا واسعا من خطابه مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر. ووعد بمساعدات إضافية للأسر والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال إن «أهم شيء حالياً هو ضمان نمو مداخيل المواطنين»، في حين أن القدرة الشرائية للروس متراجعة منذ سنوات تحت تأثير العقوبات الدولية ثمّ الوباء.

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وما زال فلاديمير بوتين يحظى بشعبية مع اقتراب الانتخابات، على عكس حزبه المتهم بالفساد. وحسب مؤشر معهد «ليفادا» في مارس، فإنّ نوايا التصويت لصالح حزب «روسيا الموحدة» لا تتخطى 21%. وعول أليكسي نافالني على الاستفادة من تراجع شعبية ذاك الحزب في الحملات الانتخابية.

مظاهرات للمطالبة بإطلاق نافالني

وكما هو متوقع، لم يتطرق بوتين إلى مصير المعارض أليكسي نافالني، الذي دخل في إضراب عن الطعام قبل أقل من شهر احتجاجًا على ظروف توقيفه، في وقت تطالب العواصم الغربية بالإفراج عنه بعدما جرى اتهام أجهزة روسية بمحاولة تسميمه في أغسطس 2020.

واعتبر أربعة خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، الأربعاء، أن نافالني في «خطر كبير»، وحضّوا السلطات على السماح بنقله إلى خارج البلاد لتلقي العلاج، فيما يؤكد المقربون منه أنه معرض للموت في أي لحظة.

ونظم أنصاره تظاهرات في نحو مئة مدينة، الأربعاء، لكن التعبئة شهدت تراجعًا. إلا أن آلاف الأشخاص تظاهروا في العاصمة وفي سان بطرسبرغ وحتى في أقصى الشرق الروسي مرورًا بالأورال وسيبيريا، مرددين شعارات منها «بوتين قاتل» و«أفرجوا عنه» و«الحرية».

في موسكو تجمع عدة آلاف مساء عند مشارف الكرملين. وفي سان بطرسبرغ تظاهر نحو ألف شخص. وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة في هاتين المدينتين.

وأحصت منظمة «أو في دي-أنفو» غير الحكومية ما لا يقل عن 400 عملية توقيف عند الساعة 16.45 بتوقيت غرينتش أي أقل من توقيفات يناير وفبراير عندما أوقف عشرة آلاف شخص. وتبدي السلطات الروسية عزمها على القضاء على الحركة المؤيدة لنافالني. ويشرع القضاء الأسبوع المقبل في النظر بطلب النيابة حول تصنيف المنظمات المرتبطة بنافالني بأنّها «إرهابية»، ما سيعرّض ناشطيها لعقوبات قاسية.