الهند تسجل 315 ألف إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية بالعالم

عمال بلدية مدينة الله آباد الهندية يغلقون منطقة ظهرت فيها إصابات كورونا، 21 أبريل 2021، (ا ف ب)

أعلنت الهند اليوم الخميس، تسجيل نحو 315 ألف إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية في العالم، فيما تعاني المستشفيات في نيودلهي من نقص في الأكسجين.

وتعزى الموجة الوبائية الثانية إلى «متحورة مزدوجة» للفيروس، وإلى التجمعات الجماهيرية التي سهلت العدوى، سلطت الضوء من جديد على تداعي النظام الصحي الهندي، حسب وكالة «فرانس برس».

وأبلغت وزارة الصحة الهندية، الخميس، عن 314 ألفا و835 إصابة جديدة، وهي حصيلة يومية لم يسبق أن سجلتها أي دولة في العالم من قبل، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسميًا في الهند، ثاني أكثر الدول تضررًا من الوباء، إلى 15.9 مليون.

وبلغ عدد الوفيات 2074 خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 185 ألف وفاة جراء «كورونا»، ومع ذلك، لا يزال عدد الإصابات والوفيات بالنسبة إلى عدد السكان في الهند أقل بكثير من بلدان أخرى.